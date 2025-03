Política Em evento de investidores, Bolsonaro fará sua estreia como empresário

Por Redação O Sul | 6 de março de 2025

Em junho do ano passado, o ex-presidente abriu a empresa Bravo Grafeno com o filho Flávio Bolsonaro para vender peças e acessórios novos para motocicletas. (Foto: Reprodução)

Adepto das chamadas motociatas durante sua passagem pelo Palácio do Planalto, Jair Bolsonaro agora participará do 14º Salão Nacional e Internacional de Motopeças, que será realizado em São Paulo na próxima semana, mas, desta vez, no papel de empresário. O ex-presidente, que sempre teve uma relação estreita com o mundo das motocicletas, estará presente no evento como um dos rostos da sua própria empresa, a Bravo Grafeno, fundada em junho do ano passado.

A Bravo Grafeno foi criada por Bolsonaro junto com seu primogênito, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), e outros três sócios. Com um capital social registrado de R$ 100 mil, a empresa tem como atividade principal o “comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas”.

A presença de Bolsonaro no Salão das Motopeças, que ocorrerá entre os dias 11 e 14 de março, será marcada pela promoção da própria empresa, mas ainda é um mistério qual produto será lançado no evento, gerando expectativa sobre as novidades que podem surgir.

Além de sua ligação com o universo das motocicletas, Bolsonaro sempre foi um entusiasta de inovações tecnológicas e materiais avançados, como o grafeno, um material revolucionário considerado um dos mais fortes, leves e condutores de eletricidade do mundo.

O grafeno é amplamente utilizado em diversas áreas, incluindo eletrônicos, baterias de alta performance, construção civil e até na indústria aeroespacial. No Brasil, o material ainda está em processo de exploração e expansão, com algumas empresas já desenvolvendo pesquisas para aplicá-lo em novos produtos.

O grafeno é um material bidimensional, feito de carbono, que tem a forma de uma folha plana. É o material mais fino e forte já conhecido. Também é um excelente condutor térmico, altamente sensível à luz, biocompatível e tem alta resistência mecânica.

— Principais plantas de produção de grafeno no Brasil

* Codemge

A Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais, em parceria com a UFMG e o CDTN, produz grafeno em Minas Gerais desde 2018.

* UCSGraphene

A Universidade de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, tem uma planta de produção de grafeno em escala industrial.

Dentre as vantagens do grafeno estão ser leve e forte, conduzir eletricidade e calor, ser ultra fino, elástico e resistente.

Aplicações

* Baterias para veículos elétricos

* Telhas solares

* Peças para a construção civil

* Itens para a medicina

* Itens para a indústria têxtil

* Itens para a indústria veicular

O governo federal tem apoiado o grafeno com políticas públicas, editais e chamadas públicas com subvenção econômica. (Revista Veja)

2025-03-06