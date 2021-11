Política Em evento do MBL, plateia faz coro por Moro e candidatos da terceira via reforçam proposta de candidatura única

Por Redação O Sul | 20 de novembro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Os pré-candidatos do campo da direita e centro-direita Luiz Henrique Mandetta (em primeiro plano); Felipe D'Ávila (centro) e Eduardo Leite. Foto: MBL/Divulgação Os pré-candidatos do campo da direita e centro-direita Luiz Henrique Mandetta (em primeiro plano); Felipe D'Ávila (centro) e Eduardo Leite. (Foto: MBL/Divulgação) Foto: MBL/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Durante evento organizado pelo Movimento Brasil Livre (MBL) neste fim de semana em São Paulo, pré-candidatos à Presidência da República que se definem como de terceira via reafirmaram a intenção de se reunir em torno de uma única candidatura do campo. O afunilamento seria definido ano que vem, a partir das pesquisas eleitorais, caso os levantamentos mostrem que um desses candidatos tem mais condições de fazer frente ao presidente Jair Bolsonaro e ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O 6º Congresso do MBL reuniu, na sexta-feira (19), quatro presidenciáveis: os governadores tucanos João Doria (São Paulo) e Eduardo Leite (Rio Grande do Sul), que disputam neste fim de semana as prévias do PSDB, o ex-ministro da Saúde de Jair Bolsonaro Luiz Henrique Mandetta (DEM) e Luiz Felipe d’Avila (Novo). Neste sábado (20) está prevista a participação do ex-juiz Sergio Moro (Podemos). A senadora Simone Tebet (MDB), também considerada possível candidata ao Planalto, cancelou de última hora a ida à conferência.

Doria foi contundente em sua apresentação, no fim da tarde de sexta. Num discurso inflamado, chamou Lula e Bolsonaro de “criminosos.” À vontade, o governador, no entanto, não encontrou um ambiente completamente favorável a ele. Em um momento de constrangimento, teve de ouvir um coro de “Moro, Moro, Moro” após um membro da plateia perguntar-lhe se ele abandonaria sua candidatura ao Planalto para apoiar outra melhor posicionada em pesquisas. Ele respondeu que “não pode haver projeto individual nas eleições de 2022” e insinuou resposta positiva para o questionamento.

“Nós temos que ter o candidato que seja viável para mudar o Brasil e capaz de aglutinar contra os extremos. Os extremos (representados por) Lula e Bolsonaro. Eu estarei ao lado do Brasil e dos brasileiros. Havendo uma candidatura fortalecida, é nela que nós todos temos que estar agregados, e juntos”, declarou Doria, arrancando aplausos.

Além de ouvir o apelo pelo nome de Moro, Doria foi confrontado com críticas de participantes ao fim do painel, que também teve a presença do prefeito Ricardo Nunes (MDB) e do vereador Rubinho Nunes (PSL), este último liderança do MBL. Chamado de autoritário e questionado sobre sua “capacidade” como presidenciável por um homem da plateia, o governador rebateu as acusações e afirmou que “se nos dividirmos, não vamos vencer”.

“O Brasil é quase ingovernável”

Depois do painel com a participação de Doria, houve uma rodada de conversas entre Mandetta, Leite e d’Avila. Os presidenciáveis eram aplaudidos todas as vezes em que sugeriam recuar da própria candidatura em prol de outra melhor posicionada no mesmo campo da terceira via. Sobre Moro, evitaram criticá-lo diretamente, mas sugeriram que ele deve apresentar suas propostas para temas além do combate à corrupção e que precisa mostrar poder de articulação política.

“O Brasil é quase ingovernável. É difícil, depende muito da capacidade de articulação. Capacidade que eu espero que o ex-ministro possa demonstrar. Se tiver agenda que se afina com a nossa e mais capacidade eleitoral, não tenho nenhum problema de construir convergência”, disse Leite.

Os presidenciáveis miraram as críticas a aspectos econômicos que julgaram desastrosos no governo Bolsonaro, e passaram ao largo de temas como fome, pobreza e desigualdade social — centrais na crise econômica aumentada pela pandemia. Entre os assuntos discutidos, D’Avila defendeu privatizar a Petrobras, Mandetta criticou o Auxílio Brasil por não dar uma “porta de saída” para o programa, e Leite mencionou, como diferencial para a corrida eleitoral, o fato de ser gay.

Assim como Doria, Leite e todos os outros presidenciáveis no local, o MBL apoiou Bolsonaro em 2018 e agora busca se aliar ao nome mais viável fora da esquerda para tirar o presidente do poder. Ainda que lideranças do movimento, como Kim Kataguiri (DEM) e Arthur do Val (Patriota), digam que ainda não têm candidato ao Planalto, Moro é o nome considerado mais simpático ao grupo.

Kataguiri afirmou que um palanque com Do Val disputando o governo de São Paulo, e Moro a presidência, seria um cenário desejado em 2022. Neste caso, o grupo apoiaria o candidato do Podemos mesmo com lideranças do MBL estando em outros partidos. Hoje, eles estão dispersos em cinco siglas.

Segundo Kataguiri, a candidatura de Do Val ao Palácio dos Bandeirantes é “quase inegociável”, o que mantém o grupo de malas prontas para deixar o União Brasil (fusão do DEM com o PSL) caso não haja espaço para lançá-lo ao cargo em 2022. Atualmente, o novo partido tenta seduzir o ex-governador Geraldo Alckmin, ainda no PSDB, para seu projeto eleitoral.

“A gente conversa com o União (Brasil) para ter um apoio para a candidatura do Arthur. Pessoalmente, seria mais cômodo para mim e para o Rubinho, porque ele já está no PSL e eu já estou no DEM, então a gente continuaria no mesmo partido. Dando errado isso, o plano seria ir para o Patriot”, afirmou Kataguri.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política