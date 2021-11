Brasil Após confusão em aeroporto de SP, passageiro consegue embarcar coelho em voo internacional para Dublin

Por Redação O Sul | 20 de novembro de 2021

Dono do animal tinha autorização judicial prévia, mas foi inicialmente impedido.

Um passageiro conseguiu embarcar seu coelho em um voo internacional da KLM nesta sexta-feira (19) após uma confusão no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. O dono do coelho tinha autorização judicial para levar o animal na quinta (18), mas foi barrado pelos funcionários da companhia e uma discussão foi iniciada, com troca de palavrões e ameaças.

Segundo os advogados do rapaz, o animal, de nome Alfredo, entrou no avião sob escolta policial, após uma segunda autorização da Justiça.

Eles afirmaram que tinham feito contato anterior com a KLM informando sobre a primeira liminar judicial autorizando o embarque do coelho par evitar toda a confusão ocorrida e que, mesmo assim, “o comandante informou não se importar com a decisão judicial e retornou à aeronave, sem os nossos clientes”.

As imagens do passageiro e seu animal foram divulgadas nas redes sociais do escritório de advocacia.

“O nosso escritório repudia, veementemente, toda forma de violência e, mais ainda, o desrespeito às decisões judiciais, que são um dos pilares do estado democrático de direito”, escreveram em nota os advogados da Furno Petraglia e Pérez Advocacia.

O vídeo circulou nas redes sociais registra o momento em que o dono do animal xingou a funcionária da KLM e, na sequência, foi agredido com socos por um outro empregado trajando preto, iniciando uma briga generalizada.

Durante a confusão, o dono do animal, que estava de camisa xadrez e ao telefone, foi empurrado e caiu em cima da mala onde o coelho estava.

Pelas imagens, é possível ver o casal argumentando com a funcionária que havia autorização judicial prévia, assim como uma da própria KLM, para que o animal pudesse voar.

Contudo, a empresa afirmou por meio de nota que houve um “equívoco interno” ao avisar a equipe de embarque sobre a documentação.

“Devido a um equívoco interno da companhia, o transporte excepcional do animal na cabine da aeronave, com base em uma decisão judicial, não foi comunicado à tripulação do voo com antecedência”, afirmou a empresa.

“Ao contrário de cães e gatos, animais roedores não podem ser transportados na cabine da aeronave por razões de segurança, motivo pelo qual os passageiros não puderam embarcar no voo da KLM desta quinta-feira (18) em São Paulo com seu coelho”, completou.

Coelhos, no entanto, não são roedores, mas lagomorfos. Isso porque eles têm quatro dentes incisivos, enquanto os roedores, como ratos e chinchilas, contam com dois.

O que diz a KLM

A companhia “lamenta profundamente que a situação tenha escalado para um desentendimento no local de embarque” e afirma condenar “qualquer tipo de comportamento violento de passageiros e colaboradores”.

Uma investigação interna da KLM também foi aberta para entender os fatos, segundo a empresa.

