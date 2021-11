Brasil Petrobras identifica a presença de hidrocarbonetos, que dão origem ao petróleo, em poço na Bacia de Santos

Por Redação O Sul | 20 de novembro de 2021

Poço está localizado a 240 km da cidade de Santos. Foto: Petrobras Poço está localizado a 240 km da cidade de Santos. (Foto: Petrobras) Foto: Petrobras

A Petrobras anunciou que identificou a presença de hidrocarbonetos (que dão origem ao petróleo) no pré-sal da Bacia de Santos, em poço pioneiro do bloco Aram. Segundo a estatal, o poço 1-BRSA-1381-SPS (Curaçao) está localizado a 240 km da cidade de Santos, no litoral de São Paulo, em profundidade d’água de 1.905 metros.

Hidrocarbonetos são compostos de carbono e hidrogênio, que podem estar em estado líquido, sólido e gasoso, sendo encontrados em fontes de energia como o petróleo e o gás natural.

A Petrobras informou, nesta sexta-feira (19), que o intervalo portador de petróleo foi constatado por meio de perfis elétricos e amostras de fluido, que serão posteriormente caracterizados por meio de análises de laboratório. Esses dados permitirão avaliar o potencial e direcionar as próximas atividades exploratórias na área.

Segundo a estatal, o consórcio dará continuidade às operações para concluir o projeto de perfuração do poço até a profundidade prevista e verificar a extensão da nova descoberta, além de caracterizar as condições dos reservatórios encontrados.

“A perfuração do poço Curaçao demonstra o sucesso de uma estratégia fortemente baseada em inovações tecnológicas, com máxima utilização dos dados processados e em tempo real, permitindo a tomada de decisões de forma ágil e segura”, destacou a estatal, por meio de nota.

O bloco Aram foi adquirido em março de 2020, na 6ª rodada de licitação da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), sob o regime de Partilha de Produção, tendo a Pré-Sal Petróleo S.A. (PPSA) como gestora. A Petrobras é a operadora do bloco e detém 80% de participação, em parceria com a empresa chinesa CNODC (20%).

