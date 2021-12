Política Em evento no Rio, Bolsonaro ataca passaporte de vacinação e governadores

Por Redação O Sul | 12 de dezembro de 2021

Presidente ainda colocou em dúvida eficácia das imunizações e disse que nenhum país combateu a disseminação tão bem como o Brasil. (Foto: Agência Brasil)

O presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou a atacar a exigência do passaporte de vacinação no País. Durante cerimônia de declaração de guardas-marinha, no Rio de Janeiro, neste fim de semana, o chefe do Executivo ainda afirmou que, se dependesse dele, os turistas estrangeiros só precisariam apresentar um exame PCR para desembarcar no Brasil.

Bolsonaro disse que “governadores autoritários” estão impondo medidas sanitárias para o controle da disseminação da covid-19. “Ômicron já está no Brasil. É uma realidade. Não temos como você falar: vamos bloquear os voos de tal país pra cá se não tiverem vacinados. Repito: Vacinado contrai o vírus? Vacinado transmite o vírus? No que depender de mim tinha só o PCR. É mais efetivo do que a vacina. A vacina não impede que se contamine e se transmita o vírus”, disse.

Na ocasião, Bolsonaro também colocou em dúvida a eficácia da imunização como forma de prevenção contra a doença. “Eu tomei hidroxicloroquina e se me contaminar de novo, tomo outra vez. Não só eu, milhares de pessoas fizeram a mesma coisa. Quem já tomou vacina pode se reinfectar? Pode. Respeito a autonomia do médico”, disse.

Pandemia

Durante o evento, Bolsonaro foi além e disse que nenhum país combateu a pandemia tão bem como o Brasil. “Mente descaradamente quem fala que o governo não comprou vacina no ano passado. No ano passado, não tinha uma só dose à venda. A primeira dose foi aplicada em dezembro no Reino Unido. Quarenta, cinquenta dias depois começamos a aplicar a primeira dose aqui. Quem comprou todas as vacinas foi o governo federal. Ninguém no mundo fez um combate tão efetivo como nós”, afirmou.

O presidente participou de uma cerimônia de Declaração de Guardas-Marinha e entrega de espadas da turma Capitão-de-Fragata Luis Barroso Pereira, uma formatura de aspirantes da Marinha. Bolsonaro estava acompanhado do governador do Rio de Janeiro Cláudio Castro e dos ministros Walter Braga Netto (Defesa), Bento Albuquerque (Minas e Energia) e Luiz Eduardo Ramos (Secretaria-Geral da Presidência).

CPI

Bolsonaro foi indiciado na CPI da Covid, que teve relatório divulgado no fim de outubro, justamente por defender o uso de medicamentos que fazem parte do kit Covid, comprovadamente ineficaz no tratamento contra o coronavírus.

O relator da CPI, Renan Calheiros, não poupou o presidente Jair Bolsonaro no relatório final, que foi acusado formalmente de ter cometido nove crimes: prevaricação; charlatanismo; epidemia com resultado morte; infração a medidas sanitárias preventivas; emprego irregular de verba pública; incitação ao crime; falsificação de documentos particulares; crime de responsabilidade e crimes contra a humanidade.

Três filhos do presidente também constam no relatório: o senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ), o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) e o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ), todos são alvos de pedido de indiciamento por incitação ao crime.

“Essa comissão colheu elementos de prova que demonstraram sobejamente que o governo federal foi omisso e optou por agir de forma não técnica e desidiosa no enfrentamento da pandemia, expondo deliberadamente a população a risco concreto de infecção em massa. Comprovaram-se a existência de um gabinete paralelo, a intenção de imunizar a população por meio da contaminação natural, a priorização de um tratamento precoce sem amparo científico, o desestímulo ao uso de medidas não farmacológicas. Paralelamente, houve deliberado atraso na aquisição de imunizantes, em evidente descaso com a vida das pessoas”, acusou Renan.

