Política Bolsonaro e o ministro do Desenvolvimento Regional vão sobrevoar neste domingo regiões afetadas pelas chuvas na Bahia

Por Redação O Sul | 12 de dezembro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Após o sobrevoo, Bolsonaro e Marinho vão conceder uma entrevista coletiva Foto: Reprodução/Twitter Após o sobrevoo, Bolsonaro e Marinho vão conceder uma entrevista coletiva. (Foto: Reprodução/Twitter) Foto: Reprodução/Twitter

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente da República, Jair Bolsonaro, vai à Bahia neste domingo (12), sobrevoar as regiões afetadas pela chuva. Ele será acompanhado pelo ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho. A informação foi dada pelo Palácio do Planalto no período da noite deste sábado (11).

Bolsonaro anunciou na manhã deste sábado que a Caixa Econômica Federal vai liberar o saque do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) para moradores de áreas atingidas por enchentes no sul da Bahia e no norte de Minas.

A liberação dos recursos, porém, depende de indicação prévia por parte das prefeituras que decretarem estado de calamidade pública. O saque, no caso, será do valor que houver em conta, até o limite de R$ 6.220,00.

“Tivemos há aproximadamente 48 horas uma catástrofe no sul da Bahia e norte de Minas. Em torno de 55 municípios foram atingidos, com enchentes, destruição de obras viárias. De imediato determinamos ao ministro Rogério Marinho e João Roma para assumir a vanguarda do que pode ser feito pros nossos irmãos, bem como também o ministro Braga Netto”, disse neste sábado (11) o presidente.

Após o sobrevoo, que está previsto para as 10 horas deste domingo, Bolsonaro e Marinho vão conceder uma entrevista coletiva no Aeroporto de Porto Seguro (BA).

O Ministério do Desenvolvimento Regional já reconheceu a situação de emergência em municípios dos Bahia e Minas Gerais. Na Bahia, 17 municípios tiveram a situação de emergência reconhecida. São eles: Anagé, Camacan, Canavieiras, Guaratinga, Ibicuí, Itabela, Itacaré, Itamaraju, Itapetinga, Jiquiriçá, Jucuruçu, Marcionílio de Souza, Mascote, Medeiros Neto, Santanópolis, Teixeira de Freitas, Vereda.

Em Minas, são 31 municípios em situação de emergência: Águas Formosas, Bertópolis, Caraí, Carmo da Cachoeira, Engenheiro Caldas, Fronteira dos Vales, Ibirité, Itambacuri, Jacinto, Jampruca, Joaíma, Lagoa Formosa, Machacalis, Manhuaçu, Monte Formoso, Novo Cruzeiro, Novo Oriente de Minas, Ouro Verde de Minas, Padre Paraíso, Palmópolis, Pescador, Resplendor 2, Rio do Prado, Salto da Divisa, Santa Helena de Minas, Santa Maria do Salto, Santo Antônio do Amparo, Santo Antônio do Jacinto, Teófilo Otoni, Umburatiba, Virgem da Lapa.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política