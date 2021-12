Rio Grande do Sul Governo do Rio Grande do Sul realiza licitação para vender cinco imóveis do Instituto de Previdência do Estado

Por Redação O Sul | 12 de dezembro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Entre os imóveis, há um apartamento na rua General Andrade Neves, no Centro da Capital Foto: Divulgação Entre os imóveis, há um apartamento na rua General Andrade Neves, no Centro da Capital. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O governo do Rio Grande do Sul realizará nesta semana uma licitação para a venda de cinco imóveis de propriedade do Instituto de Previdência do Estado: três lojas e um apartamento em Porto Alegre e uma sala comercial em Santa Maria.

Na modalidade concorrência, o edital 0113/2021 abrange cinco lotes, cada um composto por um imóvel. A abertura das propostas está prevista para quinta-feira (16), às 14h.

Também será realizada uma licitação para contratar uma empresa para obras de modernização no Theatro São Pedro, em Porto Alegre. A abertura das propostas está agendada para esta terça-feira (14), às 14h.

“No total, a semana de 13 a 17 de dezembro prevê 25 licitações para atender a demandas de diversos órgãos e secretarias do governo estadual”, informou o Palácio Piratini.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul