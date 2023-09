Rio Grande do Sul Em Farroupilha, homem é condenado a 27 anos de prisão por homicídio e roubo de celular

Por Redação O Sul | 13 de setembro de 2023

Crimes foram cometidos em agosto de 2021, tendo como vítimas duas mulheres. (Foto: EBC)

Em júri popular realizado nesta semana em Farroupilha (Serra Gaúcha), um homem foi condenado a 27 anos de prisão pelo assassinato de uma mulher, seguido de roubo a uma amiga dela. Os crimes foram cometidos na madrugada de 9 de agosto de 2021, uma segunda-feira, em localidade denominada Estrada Linha Julieta, onde há o desvio do antigo pedágio rumo a Caxias do Sul.

Conforme acusação formulada pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP-RS), o autor do ataque circulava de carro com as duas mulheres. Uma delas era Bianca Brum, 22 anos, a quem o indivíduo acusou de ter furtado dinheiro da casa dele durante um churrasco no domingo.

Em determinado momento ele sacou uma arma-de-fogo, exigiu o celular da outra passageira e ordenou que Bianca descesse do automóvel em um lugar ermo e escuro. Em seguida, disparou ao menos uma vez contra a cabeça da vítima, à queima-roupa, e foi embora. A moça chegou a ser encontrada com vida por soldados da Brigada Militar (BM), mas morreu em ambulância a caminho do hospital.

Agravantes

De acordo com o promotor Rodolfo Grezzana, que atuou na acusação, a sentença aplicada levou em consideração o homicídio triplamente qualificado. Agravantes: motivo torpe, dissimulação e uso de recurso que impediu a defesa da vítima.

Pelo assassinato a pena foi de 18 anos e seis meses de cadeia, ao passo que o roubo do celular acrescentou oito anos e seis meses, totalizando assim 27 anos de regime fechado. O réu já estava preso preventivamente desde o mês seguinte ao crime. Em sua ficha criminal consta como antecedente uma condenação por assalto.

(Marcello Campos)

