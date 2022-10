Mundo Ao menos 120 pessoas morrem após multidão ser esmagada em Halloween na Coreia do Sul

Por Redação O Sul | 29 de outubro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Segundo a imprensa local, cerca de 50 pessoas teriam sofrido paradas cardíacas por causa de um tumulto gerado pelo tamanho da multidão em Itaewon Foto: Reprodução Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Ao mesmo, 120 pessoas morreram e outras 100 ficaram feridas neste sábado (29), na capital da Coreia do Sul, durante as comemorações de Halloween no bairro de Itaewon, informaram as autoridades locais. Cerca de 50 pessoas sofreram paradas cardíacas no local por causa de um tumulto gerado pelo tamanho da multidão.

Informações iniciais apontavam 59 mortos e 150 feridos, mas cifras foram atualizadas poucos minutos depois. Segundo as autoridades, números ainda podem crescer.

“Por volta de 01h30 [na madrugada de sábado para domingo no horário local], 59 pessoas tinham morrido e 150 estavam feridas”, informou o oficial do departamento dos bombeiros Choi Sung-bum aos repórteres na manhã de domingo (tarde de sábado em Brasília). Mais de 140 ambulâncias foram enviadas ao local para ajudar as vítimas, informou um agente dos bombeiros.

O bairro de Itaewon é conhecido pelas celebrações de Halloween e milhares de pessoas se aglomeravam em suas ruas estreitas, afirmaram as autoridades. O incidente ocorreu em uma das noites mais movimentada do ano na capital sul-coreana.

Cerca de 81 pessoas foram relatadas como sofrendo “problemas respiratórios”, disse a polícia. A agência de notícias nacional sul-coreana Yonhap informou que cerca de 50 pessoas estavam em parada cardíaca.

O presidente sul-coreano, Yoon Suk-yeol, ordenou o envio de equipes de primeiros socorros ao local e pediu que os hospitais se preparassem para receber os feridos, indicou a Presidência.

O prefeito de Seul, Oh Se-hoon, que estava visitando a Holanda, estava voltando para a Coreia do Sul, disse seu gabinete. Fotos publicadas pela mídia nacional mostraram cidadãos, policiais e profissionais de emergência realizando ressuscitação cardiopulmonar em pessoas esparramadas na calçada.

A mídia local disse que os becos estreitos de Itaewon estavam lotados com até 100.000 pessoas para as festividades de Halloween na noite deste sábado (horário local). No início do dia, grandes protestos bloquearam o tráfego da cidade na área.

Uma testemunha disse que o tumulto ocorreu quando uma multidão invadiu um beco estreito. “As pessoas continuaram pressionando e mais pessoas foram esmagadas”, escreveu a testemunha no Twitter. “As pessoas esmagadas sob a multidão estavam chorando e eu pensei que seria esmagado até a morte também, respirando por um buraco e chorando por ajuda.”

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo