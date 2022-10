Rio Grande do Sul Urnas para o Teste de Integridade são sorteadas no Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 29 de outubro de 2022

Procedimento teve acompanhamento de partidos e entidades Foto: TRE-RS/Divulgação Foto: TRE-RS/Divulgação

As urnas para o Teste de Integridade foram sorteadas neste sábado (29). O sorteio começou às 9h no Plenário do TRE-RS (Tribunal Regional Eleitoral) do Rio Grande do Sul.

A abertura dos trabalhos foi presidida pela Vice-Presidente e Corregedora do TRE-RS, Desembargadora Vanderlei Teresinha Kubiak, tendo também na mesa o Presidente da Comissão, Desembargador Eleitoral Amadeo Henrique Buttelli, o Desembargador Eleitoral José Vinícius Andrade Japur, o Procurador Regional Eleitoral Auxiliar, Lafayette Josué Petter,e a Diretora-Geral do TRE-RS, Ana Gabriela Veiga.

Antes do início dos trabalhos, os representantes de partidos e da sociedade civil, como OAB, PUC-RS, Sociedade Brasileira de Computação, Associação Brasileira dos Juizes pela Democracia e Conselho Estadual de Direitos Humanos, além Ministério Público Federal, Comando Militar do Sul e Controladoria Geral da União assistiram a um vídeo do TSE explicando o passo a passo dos testes de Integridade e de Autenticidade.

Na sequência todos acompanharam o sorteio das urnas, que seguiu procedimento igual ao executado no primeiro turno.

Foram indicadas pelo MDB a 1ª Zona Eleitoral, Seção n. 171, de Porto Alegre; pela OAB-RS, a 51ª Zona Eleitoral, Seção n. 18, de São Leopoldo. Pela PUCRS, a 133ª Zona Eleitoral, Seção n. 51, de Triunfo. Pela SBC, a 38ª Zona Eleitoral, Seção n. 15, em Rio Pardo, e pelo MPF, a 111ª Zona Eleitoral, Seção n. 347, de Porto Alegre.

Foram sorteadas as seguintes urnas eletrônicas para o Teste de Integridade: 74ª Zona Eleitoral, Seção n. 193, de Alvorada; 82ª Zona Eleitoral, Seção n. 82, de São Sepé; 75ª Zona Eleitoral, Seção n. 34, de Nova Prata; 141ª Zona Eleitoral, Seção n. 30, de Santo Antônio das Missões; 92ª Zona Eleitoral, Seção n. 64, de Arroio Grande; 44ª Zona Eleitoral, Seção n. 83, de Santiago; 29ª Zona Eleitoral, Seção n. 177, de Santa Clara do Sul; 58ª Zona Eleitoral, Seção n. 168, de Vacaria; 121ª Zona Eleitoral, Seção n. 1, de Ibirubá; 134ª Zona Eleitoral, Seção n. 348, de Canoas; 36ª Zona Eleitoral, Seção n. 68, de Quaraí; 25ª Zona Eleitoral, Seção n. 73, de Jaguarão; 87ª Zona Eleitoral, Seção n. 91, de Tupanciretã; 69ª Zona Eleitoral, Seção n. 53, de Mata; 79ª Zona Eleitoral, Seção n. 44, de São Francisco de Assis; 54ª Zona Eleitoral, Seção n. 144, de Soledade e 61ª Zona Eleitoral, Seção n. 44, de Farroupilha. E, por fim, a 143ª Zona Eleitoral, Seção 248, de Cachoeirinha, que terá Eleição Suplementar no domingo, dia 30 de outubro de 2022.

Para o Teste de Autenticidade dos Sistemas Eleitorais, foram sorteadas: 99ª Zona Eleitoral, Seção n. 68, de Nonoai; 86ª Zona Eleitoral, Seção n. 24, de Três Passos; 73ª Zona Eleitoral, Seção n. 232, de São Leopoldo; 165ª Zona Eleitoral, Seção n. 98, de Vale Real; 116ª Zona Eleitoral, Seção n. 55, de Minas do Leão; 65ª Zona Eleitoral, Seção n. 150, de Gramado; 108ª Zona Eleitoral, Seção n. 200, de Sapucaia do Sul; e 157ª Zona Eleitoral, Seção n. 17, de Restinga Seca.

Por fim, para o “Projeto Piloto com Biometria”, foram indicadas: pela OAB-RS, a Seção 486, da 159ª Zona Eleitoral do município de Porto Alegre; A CAVE (Comissão de Auditoria da Votação Eletrônica) indicou as seções 510, da 159ª Zona Eleitoral do município de Porto Alegre; Também da capital, as zonas 494, da 159ª e a 502, também da 159ª.

As cédulas entregues previamente aos partidos e entidades para preenchimento, que totalizaram 7.435 (sete mil e quatrocentas e trinta e cinco) unidades, correspondentes à 82% do número de eleitores registrado nas respectivas seções eleitorais, percentual exigido pelo artigo 63 da Resolução TSE n. 23.673/2022.

As cédulas foram depositadas nas respectivas urnas de lona, que depois foram lacradas e assinadas para posterior remessa ao local da auditoria, nos prédios 1 e 30 da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul.

