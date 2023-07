Notícias Em Goiânia, Bolsonaro repete sua declaração de ser “o ex mais amado do Brasil”

Por Redação O Sul | 16 de julho de 2023

Compartilhe esta notícia:











Bolsonaro foi ao estado a convite do governador Ronaldo Caiado. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Um encontro convocado pelas redes sociais no final da última semana reuniu uma multidão em Goiânia, para celebrar a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). No ato, Bolsonaro saudou apoiadores, discursou em um palco improvisado e repetiu seu lema de ser o “ex mais amado do Brasil”. Essa frase costuma ser dita por ele, que perdeu a eleição para o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Ao lado do ex-presidente, estavam aliados como o deputado federal Gustavo Gayer (PL-GO). Bolsonaro foi a Goiânia para realizar um tratamento odontológico. A confraternização convocada por apoiadores de Bolsonaro ocorreu à noite, quando o político do PL terminou as consultas médicas.

Além dos exames odontológicos e do ato organizado por apoiadores, Bolsonaro almoçou com o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União), no Palácio das Esmeraldas, residência oficial do governo. No encontro, também participaram o deputado federal Professor Alcides (PL-GO) e o ex-deputado federal Major Vitor Hugo (PL-GO).

Inelegibilidade

Após o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) o tornar, em 30 de junho, inelegível por abuso de poder político, Jair Bolsonaro tem feito aparições que reforçam sua popularidade. No dia 8 de julho, o ex-presidente esteve em Taguatinga para renovar sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e tirou fotos com apoiadores.

Na ocasião, o ex-presidente disse que “ninguém” gostava dele. “Nós gostamos”, afirmou uma apoiadora. Além da inelegibilidade estabelecida pelo TSE, pesam contra Jair Bolsonaro investigações que tramitam no Supremo Tribunal Federal (STF) e na Polícia Federal (PF).

Na corte judicial, Bolsonaro é alvo de cinco apurações, sendo que quatro foram abertas enquanto ele presidia o país (2019/2022), enquanto uma investigação procura saber o suposto envolvimento como instigador dos ataques de seus apoiadores à sede dos Três Poderes, em 8 de janeiro em Brasília.

Em um caso, Bolsonaro foi acusado de impedir que a atuação da polícia para apurar familiares suspeitos de corrupção. Há uma investigação sobre o vazamento de informações confidenciais em uma investigação policial sobre um ataque cibernético à Justiça Eleitoral e por declarações sobre a pandemia de covid, quando associou a vacina a um suposto risco de contrair HIV.

Na Polícia Federal, Bolsonaro é investigado no caso das joias doadas pela Arábia Saudita e na possível participação na falsificação de certificados de vacinação contra a covid.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Notícias

https://www.osul.com.br/em-goiania-bolsonaro-repete-sua-declaracao-de-ser-o-ex-mais-amado-do-brasil/

Em Goiânia, Bolsonaro repete sua declaração de ser “o ex mais amado do Brasil”

2023-07-16