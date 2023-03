Brasil Em Goiânia, policial militar dá soco em mulher após discussão por uso de aparelho

Por Redação O Sul | 1 de março de 2023

Compartilhe esta notícia:











Pelo vídeo, é possível ver que, enquanto a jovem conversava com amigos, o agressor foi até ela. (Foto: Divulgação/Câmeras de Segurança)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Um policial militar (PM) de 27 anos foi filmado dando soco no rosto de uma jovem de 18 anos em uma academia de Goiânia (GO), na última terça-feira (28). Um vídeo mostra o momento da agressão.

A vítima, uma estudante de 18 anos que preferiu não se identificar, disse que o PM Luiz Pereira da Silva Neto, de 27, que foi filmado ao dar um soco no rosto dela, disse que ele a agrediu porque a mulher dele queria fazer exercício no aparelho que ela estava utilizando.

O caso aconteceu em uma academia do Setor Central, em Goiânia. O policial não se manifestou a respeito do caso.

A jovem contou que já viu o policial na academia, mas não o conhecia e, momentos antes da agressão, disse à mulher dele que usava o aparelho, mas estava descansando no intervalo entre as séries de exercícios.

“Ela voltou para perto do homem e começou a falar: ‘Ela não tá treinando, tá mexendo no celular’. Nessa hora eu olhei para trás e falei que estava treinando sim, só estava descansando. Depois disso o homem começou a me encarar e não parou enquanto eu não saí do aparelho”, detalhou.

De acordo com a jovem, mesmo após sair do aparelho, o policial continuou encarando, até que ela foi encontrar os amigos dela. Pelo vídeo das câmeras de segurança, é possível ver que, enquanto conversava com os rapazes, o agressor foi até ela.

“O cara chegou e começou a gritar comigo me mandando criar vergonha e eu disse para ele criar vergonha. Ele encostou em mim e me empurrou. Eu ‘empurrei ele’ de volta e nisso ele me deu um soco. Eu empurrei só porque ele me empurrou. Estou muito mal”, falou.

A academia Bluefit disse que não compactua com atitudes de agressão e que o homem não faz mais parte do quadro de alunos da academia. Já a Polícia Militar afirmou que, “ao tomar conhecimento dos fatos, determinou a instauração de um procedimento administrativo para apurar as circunstâncias que envolveram o ocorrido, bem como adotou todas as providências cabíveis”. A corporação esclareceu ainda que o policial estava de folga no momento da agressão.

Notas

Leia a íntegra da nota divulgada pelo estabelecimento:

A Bluefit não compactua com nenhuma atitude de agressão, repudiamos todo e qualquer tipo de violência. A equipe da unidade está prestando todo o suporte necessário à vítima. Além disso, o agressor não faz mais parte do quadro de alunos da academia.

“A propósito da solicitação de nota sobre a conduta de um policial militar em horário de folga, a Polícia Militar de Goiás informa o que segue: A PMGO informa que após tomar conhecimento dos fatos, determinou a instauração de um procedimento administrativo para fins de apurar as circunstâncias que envolveram o ocorrido, bem como adotou todas as providências cabíveis”, diz o texto da polícia.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/em-goiania-policial-militar-da-soco-em-mulher-apos-discussao-por-uso-de-aparelho/

Em Goiânia, policial militar dá soco em mulher após discussão por uso de aparelho