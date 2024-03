Política Em happy hour com petiscos, vinho e uísque, Lula promete mais diálogo com senadores

Por Redação O Sul | 6 de março de 2024

Foto: Ricardo Stuckert/PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu 13 senadores e quatro ministros para um happy hour no Palácio da Alvorada, em Brasília, na terça-feira (5). No encontro, o petista prometeu aos parlamentares que terá mais contato com os congressistas neste ano do que teve em 2023. O gesto de aproximação já havia sido feito com deputados em um encontro no dia 22 de fevereiro.

O chefe do Executivo recebeu líderes de bancada e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). A reunião, que durou duas horas, teve discurso de Lula, de Pacheco e de outros senadores que pediram a palavra.

Enquanto funcionários do Alvorada serviam petiscos, como pão de queijo e mini pastéis, vinho, uísque, refrigerante e suco, Lula agradeceu aos senadores a aprovação de projetos importantes para o governo ao longo de 2023. Ele disse que o País está no “rumo certo”. Também mencionou que a imagem do Brasil perante o mundo está melhorando.

Pacheco destacou a aprovação de propostas do governo e disse que eventuais divergências são normais. Além disso, falou sobre a defesa da democracia.

O ambiente da reunião foi leve e descontraído. Os temas dos discursos variaram. A primeira-dama Janja Lula da Silva não participou da reunião, assim como aconteceu no encontro de Lula com deputados.

Nas redes sociais, Lula publicou uma foto e fez um breve relato do encontro: “Recebi no Alvorada o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, lideranças da Casa e ministros do governo. Conversamos sobre o Brasil e a agenda legislativa do governo para este ano”.

