Mundo Em Honduras, Lula participa de reunião de cúpula de chefes de Estado de países latino-americanos e caribenhos

Por Redação O Sul | 7 de abril de 2025

Lula viaja a Tegucigalpa nesta terça-feira

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa nesta quarta-feira (8), em Honduras, da 9ª Cúpula de Chefes de Estado e de Governo da Celac (Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos), única organização que reúne os 33 países latino-americanos e caribenhos.

Lula viaja a Tegucigalpa nesta terça-feira (8). A expectativa do Itamaraty é de que a cúpula realize um debate amplo sobre todos os temas da atualidade. Além disso, Honduras deve transferir para a Colômbia a presidência do bloco. No final do encontro, deve ser publicada uma declaração conjunta dos integrantes da Celac.

Tarifas e imigração

O evento da Celac ocorre no contexto de forte tensão na região em meio ao endurecimento das políticas contra imigração do governo dos Estados Unidos (EUA), além do aumento das tarifas comerciais.

Fundada em fevereiro de 2010, a Celac reúne os 33 países da América Latina e do Caribe, que abrangem uma área de mais de 22 milhões de quilômetros quadrados, o equivalente a cinco vezes o território da União Europeia. A população total somada, de 670 milhões, é o dobro do número de habitantes dos Estados Unidos.

2025-04-07