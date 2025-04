Rio Grande do Sul Entrega do projeto arquitetônico da nova sede do 1º Batalhão de Polícia Militar em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 7 de abril de 2025

Compartilhe esta notícia:











“A nova sede representa mais do que uma edificação moderna – é um marco de reconhecimento à história e à relevância do 1º BPM", afirmou a BM. Foto: Divulgação “A nova sede representa mais do que uma edificação moderna – é um marco de reconhecimento à história e à relevância do 1º BPM", afirmou a BM. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Foi oficialmente entregue ao Comandante-Geral da Brigada Militar, Coronel Feoli, o projeto arquitetônico da nova sede do 1º Batalhão de Polícia Militar – o histórico Batalhão de Ferro.

A entrega do projeto básico de arquitetura foi realizada pelo Comandante do Comando de Policiamento da Capital, Coronel Schmitt, pelo Comandante do 1º BPM, Tenente-Coronel Eduardo, e pelo Chefe do Centro de Obras da Brigada Militar, Tenente-Coronel Rieger.

O projeto foi desenvolvido pela empresa de arquitetura Portela, com excelência técnica e compromisso com a valorização do patrimônio da corporação, e contou com o apoio fundamental do Instituto Cultural Floresta (ICF), que viabilizou a doação integral do projeto para a Brigada Militar.

“A nova sede representa mais do que uma edificação moderna – é um marco de reconhecimento à história e à relevância do 1º BPM, unidade pioneira da Brigada Militar, reforçando o compromisso institucional com a valorização dos policiais militares e com a melhoria contínua da infraestrutura voltada à segurança pública”, afirmou a BM.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/entrega-do-projeto-arquitetonico-da-nova-sede-do-1o-batalhao-de-policia-militar-em-porto-alegre/

Entrega do projeto arquitetônico da nova sede do 1º Batalhão de Polícia Militar em Porto Alegre

2025-04-07