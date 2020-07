Rio Grande do Sul Em iniciativa pioneira, o Hospital de Charqueadas inaugurou dez leitos de UTI para atendimento exclusivo a presidiários

Por Redação O Sul | 25 de julho de 2020

Todos os atendimentos serão realizados pelo sistema público de saúde. (Foto: Reprodução/Google Maps)

Reaberto em 2018, após 13 anos fechado, o Hospital de Charqueadas (Região Carbonífera) inaugurou os seus primeiros leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva). São dez estruturas com atendimento 100% público e que terão como prioridade no atendimento a população carcerária em casos de Covid-19 – ao menos durante a pandemia de coronavírus. Conforme o governo gaúcho, a iniciativa é pioneira do Estado.

A cidade concentra em oito presídios o maior número de apenados em uma mesma região – 5,1 mil indivíduos (de um total de 39 mil em todo o Rio Grande do Sul). Por esse motivo, os novos leitos foram planejados levando-se em conta a segurança do sistema prisional gaúcho.

A nova UTI foi construída em área do bloco cirúrgico do Hospital de Charqueadas e os atendimentos à Covid-19 não vão prejudicar o atendimento ao restante da população, que vai seguir sendo atendida no local.

Até então, havia uma parceria nesse sentido entre o governo do Estado e o Hospital Vila Nova, localizado na Zona Sul de Porto Alegre e que estava recebendo casos de apenados que precisavam de internação em leitos clínicos. Agora, os casos graves terão prioridade no Hospital de Charqueadas.

O pedido de habilitação dos leitos junto ao SUS (Sistema Único de Saúde) será encaminhado ao Ministério da Saúde. Enquanto não for dada a autorização federal, o Estado vai custear os leitos. O custo médio diário é de R$ 1,6 mil por leito de UTI. Ou seja, será um investimento (se os dez leitos forem ocupados) de R$ 480 mil por mês pelo governo gaúcho, até o ministério responder.

A iniciativa faz parte de um acordo entre a SES, a Associação Hospitalar Vila Nova (administradora do hospital) e a prefeitura de Charqueadas. A associação hospitalar se apresentou apta para ampliar a capacidade de leitos de UTI adulto para atender pelo SUS, com a disponibilização de todas as condições necessárias, como camas e equipe de profissionais para atuar na nova ala de atendimento a casos graves de coronavírus.

Manifestações

Estiveram presentes na inauguração os titulares da SES (Secretaria Estadual da Saúde), Arita Bergamnn, e da Seapen (Secretaria Estadual de Administração Penitenciária), Cesar Faccioli, que ressaltou:

“É um ato histórico, porque é uma expansão quantitativa e qualitativa, já que a partir de agora teremos dez novos leitos e porque haverá uma atenção especial a esse recorte tão importante e tão vulnerável da nossa população, que são as pessoas privadas de liberdade”.

Arita, por sua vez, mencionou que a pasta sob o seu comando já havia entregue nos dia 3 de julho os dez respiradores, enviados pelo Ministério da Saúde. Garantiu, ainda, que os leitos estão totalmente equipados, tanto com instrumentos quanto com equipes de saúde, para começarem a operar imediatamente.

“A inauguração tem uma importância dupla: em primeiro lugar, estamos colocando mais dez leitos de UTI em uma rede de ampliação que já soma 697 leitos novos habilitados junto ao Ministério da Saúde. Por outro lado, estamos entregando leitos de terapia intensiva para o atendimento das pessoas privadas de liberdade. Isto é novo, é único e inédito na organização do sistema público de saúde termos um espaço organizado para atender de forma prioritária todos os apenados que precisarem de terapia intensiva”.

(Marcello Campos)

