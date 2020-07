Rio Grande do Sul A Universidade de Caxias do Sul pretende retomar no dia 10 de agosto as suas aulas presenciais

Por Redação O Sul | 25 de julho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Reitoria da instituição admite que plano depende de mudanças no contexto da pandemia. (Foto: Divulgação/UCS)

A direção da UCS (Universidade de Caxias do Sul) pretende retomar no dia 10 de agosto as aulas presenciais em todas as suas unidades, mediante a adoção de protocolos sanitários relativos à prevenção do coronavírus. Segundo a reitoria, porém, isso ainda depende de um eventual cenário de retração da pandemia e da manutenção ou recuo das restrições municipais ou estaduais.

Vale lembrar que apenas as aulas pelo sistema virtual (on-line) ou mediante retirada de material didático estão permitidas pelo governo do Rio Grande do Sul desde o final de março. Isso vale tanto para as instituições públicas quanto particulares, desde a educação infantil à superior, e ainda não há uma previsão oficial de quando haverá mudança nesse quadro.

A intenção da Universidade é questionada pelo DCE (Diretório Central dos Estudantes) da instituição da Serra Gaúcha, que considera a projeção da reitoria como algo desconexo em relação ao atual contexto. Nas redes sociais também houve uma série de críticas.

Mensagem

Recentemente, a UCS publicou em seu site uma carta direcionada aos alunos e assinada pelo reitor Evaldo Kuiava, detalhando a intenção em meio a um momento de incerteza. Confira, a seguir, uma reprodução parcial do texto, cuja íntegra pode ser conferida no site www.ucs.br.

– “O cenário ainda é de muita complexidade e indefinição. Mesmo assim, podemos ter algumas convicções, dentre elas, a certeza de nosso reencontro, e, como você, estamos na expectativa. A UCS está se organizando para a volta às aulas, no segundo semestre, que se inicia no dia 10 de agosto de 2020”.

– “Desejamos e planejamos que possamos nos encontrar presencialmente. Estamos nos preparando, rigorosamente atentos aos cuidados necessários ao momento atual. Sabemos da necessidade de cuidado com a saúde de todos os estudantes, professores, funcionários e, de forma extensiva, de seus familiares e pessoas de convívio”.

– “Em vista disso, higienizamos todos os espaços de nossa Instituição, em especial as salas de aula e os laboratórios, com seus materiais e equipamentos. Máscaras e álcool em gel estarão obrigatoriamente presentes nos ambientes em que circulam pessoas”.

– “Contudo, se tivermos que superar essas expectativas e mantermos o distanciamento social por mais algum tempo, também estamos preparados. Acreditamos que, durante o primeiro semestre deste ano, você pôde comprovar o comprometimento da UCS com uma formação profissional de excelência e com a efetivação dos projetos pedagógicos dos cursos e das ementas das disciplinas”.

– “Assim, continuaremos dispondo das tecnologias de aprendizagem para garantirmos o prosseguimento de seus estudos. E, caso haja alguma dificuldade relacionada ao acesso a essas tecnologias ou à realização das atividades por meio dessas ferramentas, há uma equipe de funcionários para orientá-lo e até espaços com computadores higienizados e disponíveis para uso”.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Rio Grande do Sul