Esporte O Grêmio enfrenta neste domingo o Ypiranga, em partida que pode garantir vaga nas semifinais do segundo turno do Gauchão

Por Redação O Sul | 25 de julho de 2020

Tricolor encerrou os preparativos na manhã deste sábado. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

De olho no confronto contra o Ypiranga de Erechim, pelo Campeonato Gaúcho, o Grêmio finalizou os preparativos na manhã deste sábado (25) com um treino de dois toques, seguido de trabalhos específicos com bola parada. A partida está marcada para as 11h deste domingo no centro de treinamentos do Tricolor em Eldorado do Sul (Região Metropolitana), sem torcida – por causa da pandemia de coronavírus.

A atividade teve como foco os últimos ajustes, já que a estratégia para o duelo já está definida desde sexta-feira. Já a escalação que deve começar o primeiro tempo foi definida internamente, com base nas avaliações físicas disponibilizadas ao técnico Renato Portaluppi – que mantém o tradicional silêncio sobre quem começará o primeiro tempo.

Destaque no segundo tempo do Grenal da última quarta-feira (vitória tricolor de 1 a 0), o volante Darlan Mendes concedeu entrevista coletiva à assessoria de imprensa do clube. Ele falou sobre assuntos como a parceria com Matheus Henrique no meio-campo. Os dois são contemporâneos das categorias de base e atuaram juntos no clássico.

“Por termos esse tempo, já sei como jogar ao lado dele”, frisou. “No ano passado, tive a oportunidade de jogar ao lado dele contra a Chapecoense e fica mais fácil ter essa aproximação, tanto com ele quando com Jean, Pepê e outros meninos. Foi importante entrar no clássico e ter o Matheus junto comigo, é um cara novo mas tem uma experiência que nos ajuda muito”.

O Grêmio é líder do Grupo B do Gauchão com 12 pontos e também da classificação geral. Se vencer o Ypiranga neste domingo, a equipe sob o comando de Renato carimba o seu passaporte para as semifinais deste segundo turno. A partida pode ser acompanhada pela Rádio Grenal (95.9 FM ou na internet).

Coronavírus

De acordo com o site oficial do Grêmio, uma nova testagem rápida de Covid-19 foi realizada entre os 80 integrantes do elenco gremista na última sexta-feira. Todos os resultados deram negativos.

Além disso, antes de cada sequência de trabalho, os jogadores são submetidos à verificação da temperatura e encaminhados a uma área individual para calçar as chuteiras. Antes da liberação para retomada das atividades com contato físico (como treinos coletivos), no dia 14, o elenco trabalhava dividido em grupos, cumprindo as atividades de forma individual e respeitando o distanciamento social.

Um dos médicos responsáveis pela implementação do protocolo sanitário do Tricolor, o médico Márcio Dornelles exalta as medidas adotadas pelo clube:

“Realizamos mais 80 testes, conforme solicitado pela FGF [Federação Gaúcha de Futebol] e todos os atletas e funcionários estão aptos a trabalhar no momento. Tivemos um caso assintomático na semana passada e afastamos o atleta temporariamente”.

Gravidez

Conciliar atividade esportiva e maternidade representa um dos maiores desafios para uma atleta profissional. Que o diga a zagueira Beta, do time feminino do Grêmio: não bastasse a pandemia que mudou a rotina do futebol, ela está grávida de seis meses do menino Théo Roberto, que deve nascer em outubro.

“Com isso, ela tem encarado o dia a dia de cuidados da gestação e realização de treinos adaptados, de acordo com as orientações médicas e com acompanhamento cuidadoso da comissão técnica”, ressalta o clube. Esse não é a primeira mãe no elenco das gurias: a sua colega Carlinha já tem a filha Diully.

Fundamental na conquista do Gauchão de 2018 e na campanha que permitiu o acesso do Tricolor à elite do futebol feminino brasileiro, Beta comenta os dilemas que enfrentou a partir do momento que soube da gestação:

“Senti um mix de emoções e sabia que viriam mudanças em minha rotina e no meu corpo, tendo que seguir minha carreira como mãe também. Mas recebi apoio do meu companheiro, da minha família e da comissão técnica, que me ajudou muito desde que comuniquei a gestação, então sou muito grata por isso”.

Para o ex-jogador Yura, diretor do Departamento de Futebol Feminino gremista, a gravidez de Beta pode servir de exemplo a outras atletas do Brasil. Ele também garante que o Grêmio continuará dando suporte à zagueira até o seu retorno aos gramados: “Ela sempre foi muito especial, extremamente comprometida e importante em nossas conquistas. O Théo Roberto é muito aguardado por nós”.

