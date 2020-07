Esporte Com gols de pênalti, Inter e Esportivo empatam em 1 a 1 em jogo válido pelo Gauchão

Por Redação O Sul | 25 de julho de 2020

Com o empate o Colorado chegou aos 8 pontos e segue líder do Grupo A. Foto: Ricardo Duarte/Internacional Com o empate o Colorado chegou aos 8 pontos e segue líder do Grupo A.(Foto: Ricardo Duarte/Internacional) Foto: Ricardo Duarte/Internacional

Em uma noite fria na Serra Gaúcha o Inter e Esportivo empataram, neste sábado (25), em 1 a 1, em partida válida pela 5ª rodada do segundo turno do Campeonato Gaúcho. Os dois gols do jogo foram de pênalti. João Pedro abriu o placar para os donos da casa, e William Pottker, igualou o marcados para os visitantes.

O treinador colorado, Eduardo Coudet, optou por um time praticamente reserva para enfrentar o time de Bento Gonçalves. Coudet relacionou apenas três jogadores titulares para a partida. O único que iniciou em campo foi Marcos Guilherme. Boschilia e Galhardo ficam no banco de reservas.

Primeiro tempo

A partida começou de forma lenta. Com dificuldades para criar jogadas ofensivas, o Inter tentava chegar na área do Esportivo e furar os bloqueios do adversário, mas sem sucesso.

Aos 35 minutos, Rodrigo Lindoso derrubou João Pedro dentro da área e o árbitro marcou pênalti para o Esportivo. O próprio João Pedro cobrou, bateu firme no canto direito de Danilo Fernandes, e abriu o placar no Montanha dos Vinhedos. Apenas quatro minutos depois, aos 39, Sarrafiore foi derrubado por Robert dentro da área do goleiro Renan e Anderson Daronco anotou a penalidade máxima para o Inter. William Pottker também optou pelo canto direito, deslocando Renan e empatando a partida. O último gol de Pottker com a camisa colorada havia sido no dia 10 de novembro de 2019, contra o Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro.

No final do primeiro tempo, aos 47 minutos, o Inter teve mais uma chance de marcar. Após cobrança de falta Sarrafiore, a bola sobrou na área para Pottker, que fuzilou e acertou o travessão de Renan.

Segundo tempo

Aos 11 minutos do segundo tempo, Coudet tirou o zagueiro Roberto para a entrada do volante Musto. Ao mesmo tempo, Thiago Galhardo entrou no lugar de Sarrafiore, em uma tentativa do técnico de ganhar mais o campo ofensivo. Aos 13, o Esportivo quase marcou o segundo. Em um erro de Musto, o centroavante alviazul Marcão tocou para Caprini, que bateu para fora. A bola passou rente à trave direita de Danilo Fernandes e foi para a linha de fundo.

Já passando da metade do segundo tempo, Pottker cruzou na cabeça de Lindoso, que mandou para fora do gol de Renan. Aos 29 minutos, o atacante João Peglow, novidade no banco de reservas colorado, entrou no lugar Marcos Guilherme, e fez sua estreia no profissional.

O Inter teve mais uma oportunidade em uma falta, após Pottker ser derrubado na entrada da grande área. Thiago Galhardo cobrou e a bola bateu em Peglow, que estava na barreira. A partir dos minutos finais o Colorado até tentou aumentar a pressão para cima do Esportivo, mas sem sucesso. Aos 49 minutos, Anderson Daronco apitou o final da partida e decretou o empate em Bento Gonçalves.

Com o empate o Colorado chegou aos 8 pontos e segue líder do Grupo A. No Grupo B, o Esportivo também soma 8 pontos, mas ocupa a vice-liderança, atrás do Grêmio, que tem 12.

Ficha técnica

Esportivo: Renan; Vinícius Bovi, Cleiton, Luís Eduardo e Xaro (Rômulo); Gullithi, João Pedro, Robert e Igor Bosel (Flávio Torres); Caprini (Diogo) e Marcão (Gustavo Sapeka). Técnico: Carlos Moraes.

Inter: Danilo Fernandes; Rodinei, Zé Gabriel, Roberto (Musto) e Matheus Jussa; Rodrigo Lindoso, Marcos Guilherme (Peglow), Nonato (Praxedes) e Patrick; Pottker e Sarrafiore (Thiago Galhardo). Técnico: Eduardo Coudet.

Arbitragem: Anderson Daronco, auxiliado por Lúcio Beiersdorf Flor e José Eduardo Calza. Quarto árbitro: Marcelo Cavalheiro.

