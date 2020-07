Futebol Gauchão 2020: Grêmio enfrenta o Ypiranga em Eldorado do Sul

Por Redação O Sul | 26 de julho de 2020

Partida é válida pela quinta rodada do segundo turno do Gauchão Foto: Reprodução (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O Grêmio enfrenta o Ypiranga neste domingo (26) pela quinta rodada do segundo turno do Gauchão.

Com Porto Alegre vetada pela prefeitura para receber partidas de futebol em meio à pandemia de coronavírus, o Grêmio mandará o duelo deste fim de semana no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul.

