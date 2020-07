Polícia Traficante é preso com seis quilos de cocaína em um ônibus em Canoas

Por Redação O Sul | 26 de julho de 2020

O criminoso disse aos policiais que havia buscado a droga no Mato Grosso do Sul Foto: PRF/Divulgação O criminoso disse aos policiais que havia buscado a droga no Mato Grosso do Sul. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu, na tarde deste domingo (26), um traficante que transportava seis quilos de cocaína em um ônibus na BR-386, em Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre.

Durante uma operação de combate à criminalidade na rodovia, os policiais abordaram o veículo, que fazia a linha Porto Alegre-Santarém (PA). Com o apoio de cães farejadores, a droga foi encontrada na mochila de um passageiro de 24 anos.

O traficante disse aos policiais que havia buscado a cocaína no Mato Grosso do Sul e que a entregaria em São Leopoldo, no Vale do Sinos.

