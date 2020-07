Esporte Gauchão: Inter e Esportivo se enfrentam em Bento Gonçalves

Por Redação O Sul | 25 de julho de 2020

(Foto: Max Peixoto/FGF)

Inter e Esportivo se enfrentam, na noite deste sábado (25), pela quinta rodada do segundo turno do Campeonato Gaúcho.

A partida, marcada para as 19h, ocorre no estádio Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha, sem a presença de público, devido à pandemia de coronavírus.

Logo após o jogo, a equipe do técnico Eduardo Coudet volta para Porto Alegre. No retorno do Gauchão, na quarta-feira (22), o Colorado perdeu o clássico Gre-Nal, disputado em Caxias do Sul, por 1 a 0.

