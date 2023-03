Expodireto Cotrijal Em instantes: Começa mais uma edição do Troféu Brasil Expodireto, que vai premiar 24 personalidades do agro

Por Redação O Sul | 5 de março de 2023

Compartilhe esta notícia:











A cerimônia ocorre em Carazinho (RS), a partir das 19h30. Foto: O Sul Foto: O Sul

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O local onde será realizada mais uma edição do Troféu Brasil Expodireto, em Carazinho (RS), já está lotado de autoridades e futuros agraciados. Isso porque começa em instantes, a partir das 19h30, a premiação que vai homenagear 24 personalidades, empresas e entidades ligadas ao agronegócio, que tiveram atuação destacada em 2022, seja a nível estadual ou nacional.

O evento será transmitido ao vivo pela Rádio Liberdade (83.3 FM, em Porto Alegre, e 99.7 FM, no interior do estado) e contará com atualização em tempo real nas mídias sociais da Rede Pampa, bem como através de matérias no portal OSul.com.br, na editoria “Expodireto Cotrijal”. A TV Pampa também trará a exibição da cerimônia na íntegra no dia 12 de março, além de reportagens e entrevistas exclusivas no Jornal da Pampa.

Receberão o troféu grandes produtores rurais, lideranças setoriais, políticos e empresários, em categorias como “Produção Animal”, “Nutrição de Plantas”, “Sustentabilidade” e “Indústria de Máquinas e Implementos Agrícolas”, além de muitas outras.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Expodireto Cotrijal

https://www.osul.com.br/em-instantes-comeca-mais-uma-edicao-do-trofeu-brasil-expodireto-que-vai-premiar-24-personalidades-do-agro/

Em instantes: Começa mais uma edição do Troféu Brasil Expodireto, que vai premiar 24 personalidades do agro