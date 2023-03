Brasil Famílias de baixa renda podem solicitar a instalação gratuita de parabólica digital

Por Redação O Sul | 5 de março de 2023

A parabólica digital oferece som e imagem com mais qualidade e 100 canais gratuitos. (Foto: Valter Campanato/Agência Brasil)

Famílias de baixa renda de 439 municípios brasileiros podem solicitar o agendamento e a instalação gratuita de uma parabólica digital.

De acordo com o Ministério das Comunicações, as famílias precisam estar inscritas no CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal) e ter em casa uma parabólica tradicional instalada e em funcionamento.

A troca da parabólica tradicional pela digital deve ser feita para garantir que não haja interferência (chuvisco, chiado e imagem travada) nos canais abertos de TV por satélite com a chegada da internet móvel 5G, pois o sinal é transmitido pela mesma frequência. Além disso, a parabólica digital oferece som e imagem com mais qualidade e 100 canais gratuitos.

Estima-se que 1,5 milhão de pessoas serão beneficiadas pelas novas parabólicas. Para agendar a instalação, sa famílias devem entrar em contato pelo telefone 0800-7292404 ou pelo site sigaantenado.com.br. É preciso informar dados pessoais, CPF e NIS (Número de Inscrição Social).

