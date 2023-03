Grêmio Cantor Gilberto Gil visita a Arena do Grêmio

Por Redação O Sul | 5 de março de 2023

O cantor e sua esposa foram recebidos pela diretoria do Tricolor Foto: Divulgação/Grêmio O cantor e sua esposa foram recebidos pela diretoria do Tricolor. (Foto: Divulgação/Grêmio) Foto: Divulgação/Grêmio

O cantor e compositor Gilberto Gil visitou, na tarde de sábado (04), a Arena do Grêmio pela primeira vez. Ele foi ao estádio acompanhado da sua esposa, Flora Gil.

O casal foi recebido pela diretoria do Tricolor. Gil conheceu as obras do artista plástico Vitório Gheno, que remetem à história do clube, fez um tour pela Tribuna da Presidência, onde recebeu camisas oficias do Grêmio com seu nome e da esposa e uma carteira de sócio gremista.

O cantor, que se apresentou no Auditório Araújo Vianna, também visitou o Museu do Grêmio, passou pela Calçada da Fama e foi até o busto de Lupicínio Rodrigues.

O músico tem uma identificação declarada com o Tricolor desde quando assistiu ao Grenal que decidiu o Campeonato Gaúcho de 1977, no Estádio Olímpico. À época, em um registro feito pela imprensa local e presente em um documentário sobre Gil, ele foi perguntado por que “era Grêmio”.

“Eu já tinha tomado muito vinho, já estava bem ébrio no sentido eufórico. Era já final do dia, o jogo já tinha terminado, estava começando a cair a noite. Céu azul, a lua aparecendo. Por que é que eu sou Grêmio? Sou Grêmio porque a lua é branca, o céu é azul e eu sou preto”, respondeu o músico.

