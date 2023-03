Inter Gurias Coloradas perdem para a Ferroviária por 2 a 1 pelo Brasileirão feminino

Por Redação O Sul | 5 de março de 2023

A partida foi disputada na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP) Foto: Jonatan Dutra/Ferroviária SAF A partida foi disputada na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP). (Foto: Jonatan Dutra/Ferroviária SAF) Foto: Jonatan Dutra/Ferroviária SAF

Na segunda rodada do Campeonato Brasileiro feminino de futebol, as Gurias Coloradas foram derrotadas por 2 a 1 pela Ferroviária, na tarde de sábado (04), na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP).

Em um jogo bastante disputado, a equipe gaúcha construiu boas chances ao longo da partida. No primeiro tempo, Belén Aquino e Fany Gauto se destacaram em jogadas importantes. Logo aos 10 minutos, Aquino chegou com perigo pela esquerda, mas a goleira Luciana fez boa intervenção. Em seguida, aos 12 minutos, Gauto chutou forte de fora da área, mas a bola parou nas mãos da goleira.

Aos 20 minutos, Fany Gauto novamente apareceu. Após cruzamento na área da meio-campista, Fabiola Sandoval cabeceou para dentro do gol. A arbitragem, no entanto, marcou falta de Bruna Benites na goleira. Aos 23, novo cruzamento de Fany Gauto para Belén, que tocou para Priscila. Ela finalizou de pé direito para fora.

Aos 27, Sandoval fez boa jogada pela ponta esquerda e tocou para Gauto, que finalizou com força, mas a bola parou na trave. Já na metade da primeira etapa, a Ferroviária levou perigo, mas foi cortada pela defesa colorada.

Apesar de pressionar, foram as adversárias que abriram o placar. Aos 37 minutos, Mylena Carioca avançou pela ponta e tocou para Lelê, ex-Inter, que finalizou para o gol, abrindo o placar.

Em seguida, aos 43, Lelê matou a bola no peito e finalizou de dentro da área. A bola bateu na trave e, no rebote, Raquel mandou para o fundo das redes.

Segundo tempo

Já no segundo tempo, as Gurias Coloradas voltaram a campo buscando reverter o placar. O técnico Maurício Salgado iniciou a etapa complementar com mudança na equipe: saiu a lateral Roberta para a entrada da atacante Tamara Bolt. A reação colorada veio logo aos 3 minutos. Em ótimo contra-ataque, Belén Aquino finalizou, mas a bola parou na zaga e sobrou para Sandoval, que chutou com força pela linha de fundo.

O gol colorado veio dos pés da uruguaia Belén Aquino. Aos 5 minutos, em jogada pela ponta direita, Fany acionou Tamara, que serviu Aquino. A atacante finalizou para dentro do gol, sem chance para a goleira grená.

Buscando o empate, Sandoval recebeu a bola de Fany Gauto, que chutou com perigo por cima da trave. O segundo gol colorado quase veio aos 13 minutos. Fany Gauto recebeu a bola de Tamara, finalizando de perna direita e acertando o travessão.

Salgado fez mais quatro substituições durante a etapa complementar. Saíram Fany Gauto, Priscila, Eskerdinha e Pati Llanos para a entrada de Analuyza, Mileninha, Carol Gil e Marzia. As gurias seguiram pressionando. Em boa jogada, Analuyza tentou a finalização, mas a bola bateu na rede pelo lado de fora. A última tentativa veio com Carol Gil, que fez grande jogada pela esquerda, mas a zaga adversária cortou.

O próximo desafio do Inter será no sábado (11), às 11h, contra o Real Brasília, no CT Morada dos Quero-Queros, em Alvorada.

