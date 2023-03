Porto Alegre Duas toneladas de lixo são recolhidas após os desfiles das escolas de samba de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 5 de março de 2023

O DMLU montou uma força-tarefa para fazer a limpeza do Complexo Cultural do Porto Seco Foto: Divulgação O DMLU montou uma força-tarefa para fazer a limpeza do Complexo Cultural do Porto Seco. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O DMLU (Departamento Municipal de Limpeza Urbana) recolheu cerca de duas toneladas de lixo após os desfiles das escolas de samba no Complexo Cultural do Porto Seco, na Zona Norte da Capital gaúcha. A limpeza do local foi encerrada por volta do meio-dia deste domingo (05).

Os resíduos recolhidos pelos garis foram encaminhados ao aterro sanitário localizado em Minas do Leão, na Região Carbonífera. “Nossos garis estiveram em diversas frentes para que todos pudessem aproveitar este carnaval. Semanas antes da folia, os nossos grupos já estavam preparando o complexo. E, mesmo depois das festividades, nossa operação passou a manhã no local para atender ao cronograma planejado”, disse o diretor-geral do DMLU, Paulo Marques.

Os desfiles das escolas de samba do carnaval de Porto Alegre foram realizados na sexta-feira (03) e no sábado (04).

