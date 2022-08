Inter Em jogo a mais de 2 mil metros acima do nível do mar, Inter enfrenta o Melgar pela Copa Sul-Americana; acompanhe

Por Redação O Sul | 4 de agosto de 2022

Compartilhe esta notícia:











O confronto ocorre no Estádio Monumental de la UNSA, em Arequipa (Peru), a partir das 19h15min. Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional O confronto ocorre no Estádio Monumental de la UNSA, em Arequipa (Peru), a partir das 19h15min. (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional) Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Inter enfrenta o Melgar na noite desta quinta-feira (4) pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. O confronto no Estádio Monumental de la UNSA, em Arequipa (Peru), a 2.300 metros do nível do mar, será disputado às 19h15min (horário de Brasília).

O Colorado vem de classificação histórica sobre o Colo-Colo na etapa anterior. Após perder por 2 a 0 na ida, em Santiago, no Chile, a equipe de Mano venceu a volta por 4 a 1 no Beira-Rio, de virada. No último domingo, pelo Brasileirão, o Inter derrotou o Atlético-MG, em casa, por 3 a 0.

Já o Melgar garantiu vaga às quartas de final ao eliminar o Deportivo Cali, com empate sem gols na ida, em solo colombiano, e vitória por 2 a 1 em Arequipa. No último jogo pelo torneio Clausura, vitória por 1 a 0 sobre o Cajamarca.

Escalações

Melgar: Carlos Cáceda; Alejandro Ramos, Alec Deneumostier, Leonel Galeano e Paolo Reyna. Horacio Orzán, Alexis Arias e Martín Pérez Guedes; Cristian Bordacahar, Luis Iberico e Bernardo Cuesta. Técnico: Pablo Lavallén.

Inter: Daniel; Bustos, Mercado, Vitão e Renê; Gabriel, Edenilson, De Pena e Maurício; Wanderson e Alemão. Técnico: Mano Menezes.

Tweets by rdgrenal

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter