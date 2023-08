Inter Em jogo de volta pelas oitavas de final da Libertadores, Inter encara nesta terça o River Plate

Por Redação O Sul | 7 de agosto de 2023

No jogo de ida, disputado na Argentina, o Colorado perdeu de 2 a 1 para o River Plate. (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional)

Em jogo de volta pelas oitavas de final da Copa Libertadores, o Inter encara nesta terça-feira (8) o River Plate. A partida será disputada no Beira-Rio, às 21h. No duelo de ida, disputado em Buenos Aires, o Colorado perdeu de virada, por 2 a 1. Enner Valencia abriu o placar para o Colorado e Solari (2 vezes) virou para os argentinos.

Com o resultado, a equipe gaúcha precisa vencer o confronto desta terça por dois gols de diferença para se classificar para as quartas de final da competição. Uma vitória por um gol de diferença leva a decisão para os pênaltis.

Quem passar por esta fase terá como adversário nas quartas de final o vencedor do confronto entre Athletico-PR e Bolívar-BOL. O primeiro jogo entre ambos foi disputado na segunda-feira (31), com vitória da equipe andina sobre a brasileira por 3 a 1. A partida de volta dos paranaenses contra os bolivianos será disputada no mesmo dia e horário do segundo duelo entre os gaúchos e os argentinos.

O treinamento que encerrou a preparação da equipe aconteceu na tarde dessa segunda-feira (7), no CT Parque Gigante. O treinador Eduardo Coudet realizou um trabalho fechado, optando pela privacidade para fazer os ajustes finais antes da partida contra o time argentino. O comandante tem praticamente todo o grupo à disposição para o duelo decisivo desta terça.

O Beira-Rio vai estar lotado para apoiar a equipe rumo à classificação para as quartas de final da Libertadores. Todos os ingressos foram vendidos em poucas horas.

