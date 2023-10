Inter Em jogo de volta pelas semifinais da Libertadores, Inter recebe nesta quarta o Fluminense no Beira-Rio

Por Redação O Sul | 3 de outubro de 2023

O treinamento que finalizou a preparação da equipe aconteceu na tarde desta terça-feira (3) no CT Parque Gigante. (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional)

Em jogo de volta pelas semifinais da Copa Libertadores da América, o Inter recebe, nesta quarta-feira (4), o Fluminense. A partida está marcada para as 21h30min, no Beira-Rio. No confronto de ida, o time gaúcho havia empatado em 2 a 2 com o clube carioca. Com o resultado, o Colorado precisa de uma vitória simples neste segundo duelo para garantir a vaga na final do torneio. Um novo empate leva a decisão para os pênaltis.

Já pelo Brasileirão, o Colorado volta a campo no clássico contra o Grêmio, no próximo domingo (8), às 16h, no Beira-Rio.

O Inter informou já no domingo (1°) que não havia mais entradas disponíveis para a partida dessa quarta. O Colorado abriu a última carga de ingressos na tarde de sábado (30). Depois de 40 minutos, o clube confirmou que todos os bilhetes haviam sido vendidos. A expectativa é de que mais de 50 mil torcedores compareçam ao Beira-Rio para o confronto.

O maior público da história do novo Beira-Rio foi alcançado justamente na Libertadores desta temporada. Nas oitavas de final, na classificação sobre o River Plate, 50.479 torcedores foram ao estádio.

O treinamento que finalizou a preparação da equipe aconteceu na tarde desta terça-feira (3) no CT Parque Gigante. Os jogadores foram ao campo e fizeram um trabalho com portões fechados, realizando os últimos ajustes antes da partida. O treinador Eduardo Coudet tem praticamente todo o grupo à disposição para o confronto decisivo.

O técnico Eduardo Coudet falou sobre a importância da partida para o Inter. “Estamos todos focados no que vai acontecer nesta quarta. É o jogo mais importante do ano para nós. E o mais importante para o Inter em muito tempo”, disse o treinador colorado. “Vamos jogar com o Beira-Rio lotado e vamos tentar dar alegria para a nossa torcida. […] Acredito que [a partida de] quarta será um jogo apertado e de muita disputa.”

