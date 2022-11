Esporte Em jogo do grupo do Brasil na Copa do Catar, Suíça vence Camarões por 1 a 0

Por Redação O Sul | 24 de novembro de 2022

Adversária do Brasil na segunda rodada da Copa do Mundo do Catar no Grupo G, a Suíça estreou com vitória por 1 a 0 contra Camarões, na manhã desta quinta-feira (24), no Estádio Al Janoub, em Al-Wakrah.

O atacante Breel Embolo foi o autor do único gol da partida, no início do segundo tempo. Os suíços tiveram dificuldades para criar oportunidades durante o primeiro tempo, enquanto Camarões utilizou bastante os contra-ataques para levar perigo ao gol de Sommer.

A partida mudou de cara na segunda etapa. Logo aos 3 minutos, Xherdan Shaqiri recebeu pela direita e cruzou para o meio. Embolo, nascido em Camarões e naturalizado suíço, completou para o gol.

A partir daí, Camarões buscou ficar mais com a bola para criar oportunidades de empatar, mas ofereceu pouco perigo para a Suíça, que teve chances de ampliar o placar, mas não conseguiu balançar as redes novamente.

Na segunda-feira (28), a Suíça enfrentará o Brasil. No mesmo dia, Camarões jogará contra a Sérvia.

