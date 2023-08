Esporte Em jogo dramático, Espanha vence a Suécia por 2 a 1 e disputará a final da Copa Feminina pela primeira vez

Por Redação O Sul | 15 de agosto de 2023

Compartilhe esta notícia:











O gol da classificação foi marcado aos 44 minutos do segundo tempo Foto: Reprodução/Twitter Fifa O gol da classificação foi marcado aos 44 minutos do segundo tempo. (Foto: Reprodução/Twitter Fifa) Foto: Reprodução/Twitter Fifa

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Após vencer a Suécia por 2 a 1 na manhã desta terça-feira (15), em um jogo dramático no Eden Park, na Nova Zelândia, a Espanha está na final da Copa do Mundo Feminina pela primeira vez. O gol da classificação foi marcado por Carmona aos 44 minutos do segundo tempo.

As duas seleções não fugiram de suas características no primeiro tempo. As espanholas valorizaram a posse de bola, trocaram muitos passes, mas tiveram dificuldades para passar pela marcação sueca e finalizar com perigo. A Suécia esperou brechas na defesa para partir em velocidade.

As suecas cresceram no fim do primeiro tempo, mas o placar seguiu zerado na etapa inicial, que não teve chances claras de gol. Diante de uma Espanha que tinha a maior posse de bola, mas pouco ameaçava, as suecas aproveitaram os últimos minutos da etapa inicial para ensaiar um “abafa”, levantando bolas na área e forçando erros das espanholas.

No segundo tempo, o jogo ficou aberto. A Suécia voltou do intervalo mais valente, mas teve dificuldade para criar e ameaçar a goleira Coll. As espanholas, por sua vez, seguiram com muita dificuldade para transformar a posse de bola em perigo contra a meta de Musovic. Enquanto isso, nas arquibancadas, os torcedores pegavam as capas para se protegerem da chuva.

Aos 35 minutos, Jenni Hermoso dominou na intermediária, cruzou de canhota buscando Eva Navarro na segunda trave, e Andersson cortou parcialmente. No rebote, Salma Paralluelo chutou forte e mandou no canto esquerdo para abrir o placar.

Aos 42, Rolfo cruzou da linha de fundo, Hurtig ajeitou de cabeça na segunda trave, Blomqvist bateu de primeira e empatou o jogo.

Dois minutos depois, saiu o gol da classificação espanhola. Teresa cobrou escanteio para a entrada da área, Olga Carmona dominou e chutou colocado de canhota. Musovic raspou a ponta dos dedos na bola, que bateu no travessão e caiu dentro do gol.

O jogo foi apitado pela árbitra brasileira Edina Alves. A Espanha enfrentará, na final, a vencedora da partida entre Austrália e Inglaterra, que ocorre nesta quarta (16), às 7h (horário de Brasília). A decisão do Mundial será realizada no domingo (20), às 7h (horário de Brasília).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/em-jogo-dramatico-espanha-vence-a-suecia-por-2-a-1-e-disputara-a-final-da-copa-feminina-pela-primeira-vez/

Em jogo dramático, Espanha vence a Suécia por 2 a 1 e disputará a final da Copa Feminina pela primeira vez

2023-08-15