Por Redação O Sul | 15 de agosto de 2023

O republicano Donald Trump (foto) perdeu a corrida presidencial para o democrata Joe Biden Foto: Reprodução O republicano Donald Trump (foto) perdeu a corrida presidencial para o democrata Joe Biden. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

A Justiça dos Estados Unidos acusou formalmente o ex-presidente Donald Trump, na segunda-feira (14), por tentativa de alterar os resultados das eleições de 2020 por meio do Estado da Geórgia. Essa é a quarta acusação formal contra Trump em menos de cinco meses.

A investigação começou em fevereiro de 2021, após o vazamento do áudio de um telefonema entre Trump e Brad Raffensperger, secretário da Geórgia e principal funcionário eleitoral do Estado.

“O que eu quero fazer é o seguinte: eu só quero encontrar 11.780 votos. Que é um a mais do que temos, já que ganhamos no Estado”, disse Trump, sem apresentar provas, enquanto pressionava Raffensperger para que ele refizesse a contagem na Geórgia e os Republicanos levassem os 16 delegados do Estado.

“Você precisa reexaminar, mas com pessoas que querem encontrar respostas, não com pessoas que não querem encontrar respostas”, declarou o ex-presidente.

“Trump e os outros réus acusados nessa acusação se recusaram a aceitar que Trump perdeu e, consciente e intencionalmente, se juntaram a uma conspiração para mudar ilegalmente o resultado da eleição em favor de Trump”, afirma a acusação.

Nos Estados Unidos, cada Estado tem um peso diferente na composição dos votos presidenciais, sendo que a eleição final é feita por um Colégio Eleitoral formado por delegados.

Pela tradição, os delegados que participam do Colégio Eleitoral votam no candidato que venceu a eleição em voto popular no Estado ao qual representam. São necessários 270 delegados para vencer as eleições. Em 2020, Joe Biden teve 306, enquanto Trump ficou com 232.

Liderada pela promotora Fani Willis, a apuração também investigou outras possíveis intromissões do ex-presidente nas eleições na Geórgia, além de supostas contribuições de seus apoiadores. Outras 18 pessoas foram acusadas formalmente.

Após a acusação formal, os réus têm até o meio-dia de 25 de agosto para se apresentarem voluntariamente à Justiça. Assim como já aconteceu em casos anteriores, quando se apresentar, Trump ouvirá formalmente as acusações e deverá ser liberado, na sequência.

A campanha de Trump divulgou uma nota momentos antes da acusação ser confirmada pela Justiça dos EUA. No comunicado, o ex-presidente acusa a promotoria de tentar interferir na corrida presidencial de 2024. O ex-presidente classifica as investigações como uma “caça às bruxas”.

Outros processos

Trump enfrenta outros três processos na Justiça americana. Ele é réu por ter levado para casa documentos sigilosos. Na Justiça de Nova York, enfrenta um processo ligado à compra de silêncio de uma atriz pornô durante as eleições de 2016. Trump também é acusado de tentar reverter os resultados das eleições de 2020 e pelo ataque ao Capitólio.

