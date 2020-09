Futebol Inter perde para o Goiás por 1 a 0, mas segue na liderança do Brasileirão com 20 pontos

Por Redação O Sul | 13 de setembro de 2020

Em disputa tensa, Goiás vence o Inter com gol de Vinícius Lopes. Foto: Ricardo Duarte/Sport Clube Internacional Em disputa tensa, Goiás vence o Inter com gol de Vinícius Lopes. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional) Foto: Ricardo Duarte/Sport Clube Internacional

Em jogo fora de casa, o Inter enfrentou o Goiás, que estava na lanterna do Brasileirão, e perdeu por 1 a 0 na noite deste domingo (13). O time gaúcho não soube furar a retranca e foi derrotado no Estádio da Serrinha, em Goiânia. Mesmo assim, o resultado mantém o Colorado na liderança, mas a distância para as outras equipes na tabela reduziu.

Com a expulsão de Jefferson aos 3 minutos de jogo, após falta dura em Marcos Guilherme, a equipe da casa, ainda na etapa inicial, encontrou seu tento com Vinícius Lopes. Já na segunda etapa, apesar de toda a pressão por parte do time gaúcho, Tadeu e companhia deram conta do recado para afastar os perigos e conquistarem mais um feito na competição.

Sendo assim, os comandados de Thiago Larghi chegaram aos 8 pontos, porém seguem no Z4, agora ocupando a 18ª colocação. Já o time comandado por Eduardo Coudet, mesmo tropeçando fora de casa, permaneceu na liderança com 20 pontos.

Jogo com expulsão

A bola nem começou a rolar direito no Estádio da Serrinha e, praticamente no primeiro lance, Jefferson acabou cometendo uma falta muito dura em cima de Marcos Guilherme. Após checar o VAR, a arbitragem entendeu que o atleta do Goiás exagerou e o acabou expulsando, ficando com 10 em campo.

Com desvantagem numérica, o time da casa, além de ter sido obrigado a reforçar seu sistema defensivo tirando o atacante Keko para dar lugar ao lateral Caju, passou a ficar recuado. Sendo assim, aproveitando a fragilidade do adversário, o Inter não quis saber e pressionava com jogadas aéreas em busca de seu gol, mesmo sem Marcos Guilherme, que acabou sendo substituído por Boschilia.

Ainda na expectativa de abrir o marcador, Coudet pedia para que sua equipe acelerasse o jogo. Com diversas chances criadas, por muito pouco o Colorado não marcou com D’Alessandro, que, por sua vez, acertou a bola na trave do goleiro Tadeu em uma cobrança de falta, e com Abel Hernández, que chutou fraquinho contra a meta rival.

Goiás abriu o placar

Ainda martelando a defesa do time comandado por Thiago Larghi, a equipe gaúcha parecia que não estava com a pontaria afiada. Com isso, em uma das raras chegadas, a equipe local conseguiu abrir a contagem aos 43, com Vinícius Lopes aproveitando o rebote na falta cobrada na área do Inter: 1 a 0.

No segundo tempo, preocupado com o tropeço parcial, Coudet optou por iniciar a última etapa colocando Thiago Galhardo no lugar de Bruno Praxedes. Com a mudança feita, o poder ofensivo do time visitante ficou mais forte, buscando a qualquer preço o seu tento de igualdade no confronto, porém ainda esbarrando na forte defesa do clube goiano.

Sem conseguir furar a defesa do rival, novamente Coudet optou por algumas substituições. Com entradas de Rodrigo Lindoso e Rodrigo Fernández, bem que o Inter colocava pressão no rival, conseguindo criar com Abel, que ainda teve um gol anulado corretamente, porém acabava parando no goleiro Tadeu que fechava o gol do Goiás.

A bola insistia em não sair do campo de ataque do time goiano. Com uma verdadeira blitz do Inter na área adversária, outra vez ele, Tadeu, de forma impressionante, praticamente no último lance, fez uma defesa milagrosa em cima da linha, garantindo a vitória para o Goiás.

Ficha técnica

– Goiás (1): Tadeu; Edilson, David Duarte, Fabio Sanches, Jefferson; Sandro, Breno (Ratinho), Daniel Bessa (Gilberto); Vinicius Lopes, Rafael Moura e Keko (Caju). Técnico: Thiago Larghi.

– Internacional (0): Marcelo Lomba; Rodinei (Moledo), Pedro Henrique (Rodrigo Lindoso), Victor Cuesta e Moisés; Musto, Edenilson, Praxedes (Thiago Galhardo) e Marcos Guilherme (Boschilia); D’Alessandro (Leandro Fernández) e Abel Hernández. Técnico: Eduardo Coudet.

– Gol: Vinicius Lopes, aos 43 minutos do primeiro tempo (G).

– Cartões amarelos: Fabio Sanches, Breno e Marcelo Rangel (G). Victor Cuesta, Pedro Henrique e Bruno Praxedes (I).

– Cartão vermelho: Jefferson (G).

– Arbitragem: Flavio Rodrigues de Souza, auxiliado por Danilo Ricardo Simon Manis e Alex Ang Ribeiro. VAR: Jose Claudio Rocha Filho. Quarteto paulista.

