Tecnologia Confira quais celulares já receberam a atualização do Android 11

Por Redação O Sul | 13 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











A chegada do 5G ainda gerou mais uma novidade no sistema Android 11. (Foto: Divulgação/Google)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Já chegou o novo sistema operacional da Google, o Android 11. Segundo informações divulgadas, o sistema está disponível para celulares da Google, de diversas fabricantes chinesas e da sul-coreana Samsung. O Android 11 conta com mudanças na interface do celular e também com algumas novidades para os usuários.

Celulares com a atualização disponível

Acreditava-se, antes, que só os celulares modelo Pixel, da Google, poderiam aproveitar a atualização com antecedência. Entretanto, além destes, os novos Samsung Galaxy S20 e celulares de marcas chinesas, como Xiami, Oppo, Zenfone 6 e Realme, também estão com o novo sistema operacional disponível.

Confira a lista completa de todos os modelos de smartphones que poderão atualizar para o Android 11 a partir desta semana:

Samsung: Samsung Galaxy S20; Samsung Galaxy S20+; Samsung Galaxy S20 Ultra.

Google: Google Pixel 2; Google Pixel 2 XL; Google Pixel 3; Google Pixel 3 XL; Google Pixel 3a; Google Pixel 3a XL; Google Pixel 4; Google Pixel 4a.

Xiaomi: Xiaomi Mi 10; Redmi K30 Pro/POCO F2 Pro.

Oppo: Oppo Find X2; Oppo Find X2 Pro; Oppo Reno 3 4G; Oppo Reno 3 Pro 4G; Oppo Ace 2.

ZenFone 6: OnePlus 8; OnePlus 8 Pro.

Realme: Realme X50 Pro.

Principais novidades

Dentre os destaques do novo sistema, estão uma seção específica das notificações para conversas, permissões de apps que expiram, enfoque em casa inteligente, atualizações diretamente no Google Play e muito mais. Veja os principais recursos a seguir.

Seção específica para conversas

As notificações de mensagens de qualquer app serão movidas para um espaço dedicado no Android 11. Isso torna mais fácil os usuários gerenciarem as suas conversas em um lugar apenas.

Bubbles: notificações em formato de bolha

Este recurso foi originalmente visto na versão de testes do Android 10, mas não foi lançado na versão final. As bolhas de notificação funcionam parecidas com o Facebook Messenger, onde os usuários poderão manter conversas de mensageiros acessíveis na tela enquanto acessam outras telas.

Mensagens prioritárias

Agora você pode alterar a prioridade das mensagens que você recebe nas suas notificações. Para que você não perca a mensagem de contatos específicos, basta apenas marcá-lo como prioritário. Estas notificações serão exibidas mesmo que o celular esteja em modo “Não perturbe”.

Controles multimídia aprimorados

Os controles de reprodução de áudio e vídeo estão reformulados, facilitando até mesmo a troca de qual dispositivo a mídia será reproduzida. Caso você esteja ouvindo uma música em um fone de ouvido e quiser alternar a reprodução para um alto-falante, agora é possível.

Histórico de notificações

Agora, todas as notificações podem ser descartadas, até mesmo as que estão em andamento, muito comuns em apps que rodam em segundo plano.

Se você perdeu uma notificação importante, ou dispensou alguma sem querer e gostaria de acessá-la novamente, sabia que no Android 11 isso será possível. Acessando o histórico das notificações que você dispensou, você poderá visualizar o conteúdo e o horário.

Permissões únicas

O recurso de permissão única permite que você informe a um aplicativo que ele pode acessar o microfone, câmera e localização apenas uma vez, no lugar de ter que escolher entre as opções “O tempo todo”, “Apenas quando estou usando” ou “Nunca”.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tecnologia