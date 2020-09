Tecnologia A Xiaomi lança medição de batimentos cardíacos pela câmera do celular

Por Redação O Sul | 12 de setembro de 2020

Recurso produz relatório com frequência cardíaca e histórico de variação dos batimentos. (Foto: Reprodução)

A Xiaomi anunciou um novo recurso de monitoramento cardíaco por meio do conjunto fotográfico do próprio celular. A função faz parte do aplicativo de saúde Mi Health, que foi atualizado na MIUI 12, interface própria baseada no Android 10. Além de medir a frequência cardíaca, o aplicativo também apresenta um relatório com as aferições registradas durante um período específico.

A preocupação com o novo recurso é de deixar marcas na câmera do smartphone, o que vai exigir que o usuário limpe a lente toda vez que for utilizá-la para capturar fotos.

O novo recurso de medição de batimentos cardíacos aumenta o portfólio de funções do Mi Health, aplicativo da Xiaomi lançado em 2019 para acompanhamento de saúde. Ele já contava com monitoramento de sono, rastreamento de passos e de ciclo menstrual, bem como lembretes sobre o condicionamento físico do usuário. O app consegue indicar até mesmo quando o usuário está próximo do sedentarismo, por exemplo.

Para detectar a frequência cardíaca, é necessário atualizar o app Mi Health para a versão 2.7.4. Depois disso, o usuário deve tocar na nova opção “Frequência Cardíaca”. O próprio aplicativo vai pedir que o usuário tampe a câmera e o flash com os dedos. Na sequência, irá começar a leitura. O dedo deve ficar na posição indicada até que a barra de carregamento chegue a 100%.

Ao fim, o app vai abrir uma janela pedindo que o usuário selecione o estado corporal atual. Será possível indicar se o corpo está de repouso ou se a pessoa acabou de praticar exercícios. Depois de escolher a opção adequada, o usuário deve apertar o botão “exibir” caso queira ver um relatório completo.

O celular mostrará a frequência cardíaca, uma ilustração indicando se ela está rápida, normal ou lenta, e também vai comparar com outras medições. Dessa forma, é possível acompanhar as variações no ritmo cardíaco ao longo de um dia, uma semana ou um mês.

Xiaomi Mi Mix 3 5G

Lançado no começo de 2019 na Europa o Xiaomi Mi Mix 3 5G foi o primeiro smartphone da marca chinesa a oferecer suporte ao 5G. A empresa chegou a afirmar que não iria lançar uma atualização para a MIUI 12 para o Mi Mix 3, mas a empresa acabou voltando atrás.

Nomeada de “MIUI 12.0.1.0 PEMEUXM” a atualização é focada apenas no modelo europeu do dispositivo. Pesando 958 MB, o OTA traz todos dos recursos do novo sistema operacional da empresa ao aparelho, porém não traz uma versão atualizada do sistema.

De acordo com a Xiaomi, o Mi Mix 3 5G não irá receber a atualização para o Android 10, que é irônico, pois no ano passado o modelo participou do programa beta do Android Q. Provavelmente o baixo índice de vendas do celular impactou na decisão da empresa em não atualizar o dispositivos.

