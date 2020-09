Tecnologia O Google lança uma função que promete bloquear chamadas chatas

Por Redação O Sul | 14 de setembro de 2020

Google vai oferecer serviço de identificação de chamadas que poderá indicar o motivo da ligação. (Foto: Reprodução/The Verge)

O Google lançou uma função para celulares Android que promete bloquear chamadas classificadas como spam e reduzir o incômodo das ligações chatas. Com a tecnologia de Chamada Verificada, as empresas que entrarem em contato com clientes deverão se identificar e informar o motivo da ligação. Os dados vão aparecer na tela e o usuário poderá decidir se atende ou não, o que em última análise permitiria bloquear telemarketing.

A gigante da tecnologia já havia divulgado que iria testar o recurso no Brasil, mas até então a ferramenta não havia chegado ao público. Os celulares da linha Google Pixel e modelos equipados com o Android One, como alguns da Nokia, já vem com o aplicativo nas configurações de fábrica. Aqueles que não possuem o app poderão baixá-lo pela Google Play Store.

A função está sendo implementada gradativamente tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, México, Espanha e Índia. Em breve outros países também poderão fazer o uso dessa ferramenta. A previsão é de que a maior parte dos modelos com sistema Android a partir da versão 9 (Pie) possam usufruir da funcionalidade, o que inclui produtos das marcas Samsung e LG.

A página de suporte do Google explica que as chamadas verificadas funcionam a partir do registro de informações por parte das empresas. À medida que uma empresa realiza a conexão e fornece os dados, as chamadas passam a ser certificadas com um selo especial. Além disso, elementos como o nome, a marca e o motivo da ligação serão informados ao usuário que receber a chamada.

As tentativas de comunicação frequentemente rejeitadas por serem interpretadas como spam estavam dificultando o contato das empresas com alguns destinatários, justamente por não serem reconhecidas e não terem como informar o motivo daquela ligação. O Google afirma que os testes feitos até aqui comprovaram benefício para os negócios que aderiram à tecnologia.

Evento

O Google fará um novo evento online no dia 30 de setembro, chamado “Launch Night In” (“noite de lançamento”), às 15h (em Brasília). Sim, o evento será durante o dia mesmo em Mountain View, a casa da Gigante das Buscas, e a própria empresa brinca com esse fato. Além do novo Pixel, serão apresentados as novas versões do Chromecast e do smart speaker Google Home.

Com o mote “seu sofá é o melhor lugar da casa”, a empresa convida imprensa e fãs a conhecerem “nosso novo Chromecast, nosso mais novo alto-falante e nossos novos celulares Pixel”. Está, portanto, revelado o que vem por aí, faltando apenas os nomes comerciais e, claro, especificações, preço e detalhes afins.

No próprio convite, a empresa coloca a observação que “sim, acontecerá durante o dia. Mas o que é o tempo, afinal?”, fazendo uma brincadeira com o fato de estarmos boa parte da população ainda em casa, praticando o distanciamento social.

