Por Redação O Sul | 21 de abril de 2024

Os dias mais interessantes para as postagens são as terças-feiras e as quartas-feiras. (Foto: Reprodução)

Pesquisas e especialistas indicam que os melhores horários para postar no Instagram giram em torno de 10h e 15h, enquanto os dias mais movimentados são os do meio da semana. Saber dessa informação é um passo importante para crescer na plataforma, pois aumenta as chances de engajamento e, consequentemente, o surgimento de novos seguidores.

Seja com uma postagem tradicional, um Reels ou um Story, é necessário ter em mente os momentos do dia nos quais há mais usuários passeando pela rede social da Meta, pois isso pode impedir que você desperdice tempo investido na produção de conteúdo.

De acordo com a especialista em mídias sociais e negócios na internet Fernanda Musardo, os horários em que as pessoas estão mais propensas a engajar – curtir, compartilhar e comentar – são: 10h às 11h; 14h às 15h; e após às 20h.

Já os dias mais interessantes para as postagens são as terças-feiras e as quartas-feiras.

Pior dia

Qual o pior dia para postar no Instagram? No caso do dia menos eficiente, pesquisas de plataformas como o Influencer Marketing HUB e o Sprout Social apontam que o domingo é o que menos funciona. É provável que isso ocorra porque as pessoas usam seus celulares com menor frequência neste dia.

Entretanto, Fernanda destaca que é importante considerar os hábitos dos seguidores, a concorrência e o tipo de atividade da empresa ou do influenciador. “Pesquisas e indicadores de mercado só servem para um primeiro norte, depois a marca/usuário precisa levar em consideração como é o desempenho da sua própria conta e do público-alvo”, destaca a especialista.

Plataformas

Conhecer os dias e horários mais indicados para as publicações é apenas o começo da jornada, já que há outros fatores que merecem atenção. Na opinião da especialista, as plataformas e a experiência são valiosas para aprimorar o desempenho do perfil.

“Com o passar do tempo, as plataformas que influenciadores ou empresas usam trazem informações relevantes sobre quando os seguidores estão mais ativos”, aponta Fernanda. “Também é necessário analisar o público que a marca deseja atingir, pois não adianta postar às 14h se o seu objetivo é ser visto por donos de supermercado, por exemplo, já que esses empresários tendem a ter tempo livre na parte da manhã”, finaliza.

Acompanhar plataformas que oferecem tabelas com métricas e indicadores como o próprio Instagram Insights ajuda bastante para compreender o seu público. Dessa forma, você consegue saber como distribuir melhor o conteúdo para impactar e converter as pessoas certas para o seu perfil. As informações são do site Canaltech.

