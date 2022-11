Esporte Em jogo movimentado no segundo tempo, França vence a Dinamarca por 2 a 1 pela Copa do Mundo

Por Redação O Sul | 26 de novembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Com apenas 23 anos, Mbappé já é o segundo maior artilheiro da França em Copas do Mundo Foto: Reprodução/França Com apenas 23 anos, Mbappé já é o segundo maior artilheiro da França em Copas do Mundo (Foto: Reprodução/França) Foto: Reprodução/França

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A atual campeã mundial entrou em campo neste sábado (26), pela Copa do Mundo do Catar 2022. Com o favoritismo, os franceses venceram a seleção da Dinamarca com dois gols do atacante Mbappé.

Com um primeiro tempo morno, as seleções deixaram para jogar no segundo tempo e a França mostrou toda a sua qualidade e conseguiu a vitória. A partida foi válida pela segunda rodada do Grupo D. Com a vitória, a França é a primeira seleção classificada da fase de grupos.

O início do primeiro tempo começou com a seleção da França tendo mais posse de bola. Aos 9, Theo Hernández cruzou pela esquerda, Griezmann ajeitou de cabeça para o meio da grande área e Girou tentou o chute, mas foi atrapalhado pela marcação da Dinamarca.

Aos 15, Dembélé cruzou pela direita, Rabiot cabeceou, mas Schmeichel fez uma boa defesa. Aos 29, Mbappé passou pelo marcador, cruzou para área e Koundé dominou e chutou cruzado, mas a bola no zagueiro da Dinamarca.

Aos 32, Griezmann recebeu na área e chutou cruzado. Schmeichel fez a defesa com o pé esquerdo. Aos 35, a Dinamarca conseguiu um contra-ataque rápido, Conerlius recebeu de Lindstrom e chutou forte, mas sem sucesso. Aos 48, o árbitro acabou o primeiro tempo de partida.

Na volta do segundo tempo, aos 4, Mbappé arrancou pela esquerda e cruzou para Dembélé, que dominou na área e tentou a devolução, mas acabou mandando muito forte. Aos 11, Mbappé faz ótima jogada, passa por dois, arrancou em velocidade e entrou na área.

O atacante chutou de perna esquerda, mas Schmeichel fez a defesa. Aos 15, a França chegou ao gol. Mbappé, arrancou pela esquerda, rolou para Theo Hernández no fundo, recebeu de volta e chutou de primeira. Aberto o placar, França 1 a 0 Dinamarca.

Aos 22, a Dinamarca chegou ao gol de empate. Após escanteio, Andersen desvia na primeira trave e Cristenses completou pro fundo das redes. França 1 a 1 Dinamarca. Aos 27, Lindström recebeu cruzamento da esquerda e chutou de primeira, mas Lloris fez uma defesa espetacular.

Quase a Dinamarca vira o jogo. Aos 32, após escanteio da direita, Tchouaméni mergulhou de peixinho e mandou para o gol. A bola desviou e saiu pela direita. Aos 41, Griezmann cruzou pela direita, Mbappé recebeu na segunda trave e completou na pequena área. A bola só parou no fundo das redes. França 2 a 1 Dinamarca. Aos 52, o árbitro encerrou a partida.

Com 23 anos, Mbappé é o segundo maior artilheiro da França em Copas do Mundo. Contra a Dinamarca, o atacante empatou e, depois, superou os seis gols de Thierry Henry. Agora, o camisa 10 está atrás apenas de Just Fontainte, maior goleador francês em Copas, com os 13 marcados.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte