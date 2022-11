Porto Alegre Décimo primeiro parque de Porto Alegre é aberto ao público

Por Redação O Sul | 26 de novembro de 2022

Prefeito de Porto Alegre disse que é mais um presente pelos 250 anos da cidade que representa o reencontro da população com o Guaíba Foto: Pedro Piegas / PMPA Foto: Pedro Piegas / PMPA

Localizado às margens do Guaíba, na avenida Padre Cacique, onde antes funcionava o Estaleiro Só, o Parque Pontal foi entregue à comunidade neste sábado (26), em Porto Alegre. São 29 mil metros quadrados repletos de atrações totalmente abertas ao público.

O prefeito Sebastião Melo, autoridades e empresários chegaram ao parque de catamarã. Um novo terminal para o transporte fluvial foi instalado no local.

“Mais um presente pelos 250 anos de Porto Alegre que representa o reencontro da população com o Guaíba. O Complexo Pontal tem quase 50% da área destinada ao uso comum do povo e traz lazer, entretenimento e geração de emprego e renda”, destacou o prefeito Melo.

Para o secretário de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade, Germano Bremm, o Parque Pontal será referência em atração turística de Porto Alegre, a cidade com maior número de áreas verdes do País. “Representa a vitalidade urbana tão defendida no urbanismo porque agrega natureza, espaço público, qualidade do ar com serviços, comércio e entretenimento”.

O parque foi construído a partir de uma contrapartida legal à instalação do complexo multiuso, ainda em fase de obras, que inclui shopping center, hotel, centro de eventos e hub de saúde.

“Para nós é um orgulho entregar este parque à cidade e vamos também adotá-lo por, no mínimo, uma década, para garantir a manutenção deste espaço a fim de que todos usufruam das belezas às margens do Guaíba”, declarou o diretor Corporativo da SVB Par, Ricardo Jornada.

Atrações

O Pontal passa a ser o décimo primeiro parque da cidade, com atrações diversificadas para todos os públicos. Destaque para um píer sobre o lago para apreciação do visual do Guaíba.

Há também a trilha interpretativa do Memorial do Estaleiro Só, composto por painéis com fotos, descritivos, áudios e vídeos que relatam momentos da indústria naval em Porto Alegre. Uma maquete reproduz a fábrica que existia no local na década de 1950.

Outra atração é uma janela arqueológica para visualizar o pilar da antiga Estação do Asseio Público, que funcionava na área no século XIX para despejo de resíduos cloacais da cidade.

Destaque também para o monumento Inter-religioso, idealizado pelo rabino Guershon Kwasniewski e assinado pela artista Ivone de Fátima Torzeschi, como um símbolo de paz entre povos, e o mosaico em vidro produzido por diversos artistas plásticos em homenagem aos 250 anos de Porto Alegre.

“É uma área verde significativa da cidade e de frente para o Guaíba. Faz parte da estratégia desta gestão de criarmos importantes marcos de visitação turística”, reforça o secretário Germano Bremm.

O Pontal também oferece pistas para caminhadas, áreas e equipamentos para atividades físicas ao ar livre, ginástica para a melhor idade, grandes gramados e mirantes. Para as crianças, o parque oferece brinquedos com temática naval, como um navio afundado, e playground feito de material reciclável.

Para garantir a segurança dos frequentadores, foram instaladas câmeras interligadas ao centro de comando da Prefeitura e há um ponto fixo para viaturas da Brigada Militar e Guarda Municipal.

