Por Redação O Sul | 9 de janeiro de 2023

Gols foram marcados por Campaz e Carballo Foto: Lucas Uebel/Grêmio Gols foram marcados por Campaz, de pênalti e Carballo (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

O Grêmio venceu neste domingo (08) o Concórdia por 2 a 1 no Centro de Treinamentos Luiz Carvalho, em Porto Alegre. A partida deste final de semana marcou a primeira atividade contra outro time do elenco gremista. Os gols foram marcados por Campaz, de pênalti, e Carballo.

Antes do jogo-treino, os jogadores participaram de trabalho físico, de aquecimento, orientado pelo preparador Reverson Pimentel. Paralelo a isso, os goleiros realizaram um treino separado comandado por Mauri Lima.

No segundo momento, diante do Concórdia e com portões fechados para os jornalistas, o técnico Renato Portaluppi colocou em campo as suas primeiras ideias de time. Durante a partida, ele realizou diferentes substituições. Nos dois tempos de 45 minutos, o Tricolor foi superior e venceu a equipe catarinense por 2 a 1.

Após a partida, o técnico Renato Portaluppi fez uma avaliação sobre o primeiro jogo-treino da equipe. “Apesar de estarmos em pré-temporada e os atletas ainda estarem com as pernas pesadas e o forte calor, eu gostei bastante do jogo”, disse Renato.

