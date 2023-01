Inter Em live, Taison faz duras críticas a presidente do Inter

Por Redação O Sul | 9 de janeiro de 2023

O meia-atacante tem um acerto encaminhado com o PAOK, da Grécia Foto: Reprodução O meia-atacante tem um acerto encaminhado com o PAOK, da Grécia (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Após ter o seu contrato rescindido com o Inter neste sábado (07), Taison participou de uma live e fez duras críticas ao presidente Alessandro Barcellos. O meia falou que não deseja ver o presidente Colorado “nem pintado de ouro”.

Com as críticas, confirma o que já era falado nos bastidores, que o clima entre o clube e o jogador estava conturbado. Após o fim de contrato, o ex-camisa 7 postou em suas redes sociais dizendo que o seu “coração estava triste”.

“Eu não quero ver nem pintado de ouro na minha frente. Você não tem noção do que eu passei. Pensa eu te ligando todos os dias, tu numa boa no teu clube, sem problema nenhum, ganhando bem no time que era capitão. E o cara te ligando. Aí eu rescindi meu contrato no Shakhtar, deixei um monte de dinheiro lá, para isso acontecer. O que fizeram comigo no clube eu nunca pensei que iriam fazer”.

Ainda na live, o jogador citou o ex-centroavante do Inter, Yuri Alberto. Pelo tom da conversa, Taison deu indícios fortes de que não foi uma negociação amistosa.

“Eu deveria ter feito igual o Yuri fez com vocês. Igual o Yuri Alberto. Jurou para vocês que viria para o Inter em uma segunda-feira e na quarta foi anunciado pelo Corinthians e botou o DVD lá”, disse o jogador.

