Grêmio Em jogo-treino, Grêmio vence o Monsoon FC por 2 a 1

Por Redação O Sul | 30 de agosto de 2023

Compartilhe esta notícia:











Os gols foram marcados por Lucas Besozzi e André Henrique Foto: Lucas Uebel/Grêmio Os gols foram marcados por Lucas Besozzi e André Henrique. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Grêmio voltou a treinar na manhã desta quarta-feira (30), no CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre, visando o duelo diante do Cuiabá, no domingo (03), às 11h, na Arena, válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O técnico Renato Portaluppi comandou a equipe gremista em um jogo-treino contra o Monsoon, semifinalista da Série A2 do Campeonato Gaúcho deste ano, que terminou 2 a 1 para o Tricolor com gols de André e Besozzi.

O time entrou em campo com Caique; Fábio, Bruno Uvini, Bruno Alves e Reinaldo; Bitello, Galdino, Iturbe, Luan e Besozzi; André. Os gols da vitória gremista foram marcados no primeiro tempo.

Após escanteio cobrado por Luan, da direita, a zaga do Monsoon bateu cabeça e a bola caiu livre para André, na pequena área, ele só deslocou do goleiro, de chapa, no ângulo esquerdo. Logo em seguida, Bitello roubou a bola e lançou Besozzi, livre, entrando atrás da zaga pela esquerda. Ele invadiu a área em velocidade e tocou de direita, no canto esquerdo.

No intervalo, Renato promoveu apenas duas modificações na equipe. Felipe Scheibig entrou no lugar de Caique, no gol, e Wesley Costa ingressou na vaga de Reinaldo, na lateral-esquerda. O Monsoon descontou no final com gol marcado pelo centroavante Joesley.

Enquanto ocorria o jogo-treino em um dos campos do CT, o restante do plantel trabalhava no outro lado. Após um circuito de exercícios físicos de força e peso houve um treinamento técnico em meio campo com enfrentamento de 8 x 8 em apenas dois toques.

O grupo volta a trabalhar na manhã desta quinta-feira (31). O treino será aberto à imprensa somente no aquecimento.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/em-jogo-treino-gremio-vence-o-monsoon-fc-por-2-a-1/

Em jogo-treino, Grêmio vence o Monsoon FC por 2 a 1

2023-08-30