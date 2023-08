O Grêmio tem uma situação a resolver com o zagueiro Pedro Geromel. Em fim de contrato e sem conseguir uma sequência de jogos em 2023, o defensor vive uma realidade delicada no clube. A direção gremista definiu como irá conduzir esse cenário e estabeleceu algumas condições para discutir a renovação de contrato.

As conversas para um renovação ou não aconteceram apenas no final da temporada. Nesta semana, o clube gaúcho confirmou a lesão do zagueiro após sua estreia na temporada, contra o Cruzeiro, pelo Brasileirão. O jogador foi diagnosticado com lesão grau um no bíceps femoral.

A direção comandada pelo presidente Alberto Guerra quer ficar com Geromel para 2024, mas com algumas condições. Para isso acontecer, a primeira condição é que o jogador tenha condições para atuar de ponto de vista clínico.

Além disso, o salário do jogador é considerado alto para os padrões do clube na atual temporada. A segunda condição seria justamente o salário. O defensor terá que se adequar a nova realidade financeira do Grêmio e aceitar um redução no seu salário.

Desde a temporada de 2014 no clube gaúcho, Geromel está em sua 10ª temporada com a camisa do Grêmio. O zagueiro chegou como desconhecido, mas se tornou ídolo da torcida e capitão do time, protagonista das conquistas da Copa do Brasil 2016 e da Libertadores 2017.