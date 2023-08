Política Bolsonaro vai recorrer fora do País contra inelegibilidade, diz o presidente do Partido Liberal

Por Redação O Sul | 30 de agosto de 2023

O advogado da legenda Marcelo Bessa está pronto para ingressar com uma ação internacional, segundo o presidente da legenda (foto) Foto: EBC (Foto: EBC) Foto: EBC

O presidente do PL (Partido Liberal), Valdemar Costa Neto, disse em entrevista nesta quarta-feira (30) que a sigla vai recorrer internacionalmente contra a inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Segundo Valdemar, o advogado da legenda Marcelo Bessa está pronto para ingressar com uma ação internacional contra a decisão, e eles devem se reunir nesta quinta-feira (31) para tratar do assunto.

Questionado se a ação iria para o Tribunal de Haia, Valdemar disse que provavelmente seria na OEA (Organização dos Estados Americanos), mas que a reunião com o advogado definirá isso.

“Estamos no barco com Bolsonaro e não vamos sair”, disse o presidente do PL. “Não tenha dúvida que vamos tentar reverter essa decisão.”

A defesa do ex-presidente já entrou com um recurso no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) para recorrer da decisão da Corte que deixou Bolsonaro inelegível. Segundo Valdemar, seu partido pretende levar a tentativa para o STF (Supremo Tribunal Federal) caso seja necessário.

“Quando for publicada no TSE a decisão, ele [o advogado do PL] vai entrar no STF para discutir isso. As coisas, daqui a dois ou três anos, podem mudar muito”, disse.

Valdemar também disse que espera que haja um “ajuste na guerra que existe hoje entre a direita e a Justiça brasileira”. E completou: “Queremos ter uma relação boa com o poder Judiciário e queremos que o poder Judiciário tenha uma relação melhor com a gente também.”

“Bolsonaro pode ser candidato contra Lula”

O presidente do PL também comentou a resolução do Partido dos Trabalhadores (PT) desta quarta-feira que defende a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em 2026 e disse: “Bolsonaro pode ser candidato contra Lula” em 2026. Ele ainda destacou que o principal desafio de ambos no próximo pleito pode ser o estado de São Paulo.

“Michelle nunca foi plano B”

Valdemar negou a possibilidade da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro ser uma alternativa à candidatura de Bolsonaro nas próximas eleições à Presidência. “Michelle nunca foi um plano B. Ela fala que não quer ter mandato, sempre falou. E Bolsonaro não deseja isso para ela”, disse. “Bolsonaro já comentou uma vez que talvez ela fosse candidata ao Senado, mas não a um cargo no Executivo.”

