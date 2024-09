Mundo Em liberdade provisória, Daniel Alves usa aplicativo para jogar futebol amador

Por Redação O Sul | 5 de setembro de 2024

Foto: Reprodução

Desde que a Justiça espanhola lhe concedeu liberdade provisória em março, Daniel Alves, de 41 anos, vem gradualmente retomando sua rotina. O ex-lateral da Seleção Brasileira, que recorre de uma condenação por estupro, foi visto jogando futebol em um campo localizado em Barcelona, na Espanha.

Conforme publicações dos jornais espanhóis Marca e Sport, ele fez um perfil alternativo, usando o nome “Bam Bam” em um aplicativo que oferece opções de campos, datas e horários disponíveis. O custo para participar de cada jogo é de 8 euros (aproximadamente R$ 50 na cotação atual). Qualquer pessoa com uma conta ativa pode visualizar outros perfis. Inclusive, um jogador amador que atuou ao lado de Daniel Alves aproveitou a oportunidade para registrar o momento.

Em vídeos que circulam nas redes sociais, o brasileiro também aparece vestindo uma camisa do Boca Juniors, clube argentino.

“Durante o verão [europeu], Alves foi visto por Barcelona disputando vários amistosos nas diversas instalações de grama artificial que a capital catalã possui”, relatou o Sport.

Além disso, de acordo com o jornal Marca, o jogador passou a se dedicar a um novo negócio: uma empresa de agenciamento de jogadores mesmo enquanto cumpre as medidas impostas pela Justiça. Documentos do Registro Comercial de Barcelona indicam que Alves fundou a empresa em abril, atuando como “administrador e sócio único”.

Nos jogos amadores, Dani Alves vem sendo tietado por participantes.

“Alves participou de alguns desses eventos acompanhado de vários amigos”, afirmou o Sport. “A princípio Alves passou despercebido, mas aos poucos foi gerando surpresa com sua presença. Após o jogo, o ex-jogador foi chamado para tirar diversas fotos”.

Daniel Alves está afastado do futebol profissional desde janeiro de 2023, quando seu contrato com o Pumas, do México, foi encerrado após a sua prisão. O ex-Seleção Brasileira foi preso suspeito de ter estuprado uma mulher em uma boate de Barcelona em dezembro de 2022.

Enquanto esteve na penitenciária de Brians 2, Alves chegou a participar de partidas de futebol organizadas com os detentos, o que, segundo o La Vanguardia, chamou a atenção dentro do presídio. Em fevereiro deste ano, o ex-lateral foi condenado a 4 anos e meio de prisão. No mês seguinte, a Justiça concedeu a ele o direito de aguardar em liberdade o julgamento do recurso, mediante o cumprimento de medidas cautelares, como a entrega de seus passaportes e a proibição de manter contato com a vítima.

