Em ligação a Bolsonaro, presidente da Câmara dos Deputados diz que Tarcísio de Freitas é amigo a ser preservado

Por Redação O Sul | 7 de julho de 2023

Arthur Lira ligou para o ex-presidente para explicar que a reforma aprovada era do Brasil e não de um governo. (Foto: Marina Ramos/Câmara dos Deputados)

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), disse nessa sexta-feira (7) que ligou para o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para explicar que a reforma aprovada era do Brasil e não de um governo.

“Eu liguei para ele [Bolsonaro], sem fazer juízo de valor ou pedindo posicionamento, falei que essa reforma nasceu no governo dele, foi tocada dentro do Congresso Nacional, e que essa reforma era do Brasil. Falei a ele que o governador Tarcísio [São Paulo] foi muito correto com o tratamento da PEC e que é um amigo que precisa, acima de tudo, ser preservado”, disse.

Bolsonaro tentou convencer o PL a votar contra a reforma, o que gerou atrito entre o ex-presidente e o governador Tarcísio de Freitas, que defendeu a aprovação. Aliado do ex-presidente, Tarcísio foi ministro da Infraestrutura na gestão Bolsonaro.

Ainda na entrevista, Lira disse ter conversado, por telefone, na manhã dessa sexta, com o presidente Lula e ter falado ainda na madrugada com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para tratar da aprovação da reforma.

Reforma tributária

Na quinta-feira (6), a Câmara aprovou a reforma em primeiro turno. Na sequência, durante a madrugada, o texto foi votado em segundo turno. Os deputados ainda precisam analisar os chamados destaques (possíveis alterações no texto) para enviar a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) ao Senado.

Lira falou sobre os próximos passos da reforma e disse que o Senado deverá fazer mudanças no texto que será encaminhado pela Câmara. Ele afirmou acreditar, porém, que as duas Casas chegarão a um texto de consenso, para a realização de uma “votação mais rápida”.

“O Senado, por certo, vai ter todo o tempo do mundo para fazer as alterações, que podem ser necessárias. A Câmara é uma Casa mais eclética, uma Casa que tem muitas ideologias, muitas posições, um número grande de parlamentares. E o Senado vai ter a oportunidade de fazer uma discussão mais pausada, com um olhar mais agudo. E saberemos respeitar e avaliar o texto, que com certeza deve voltar do Senado”, afirmou Lira.

“Tendo modificações, que eu acredito que terão [mudanças], voltará para a Câmara. Nesse meio tempo, as conversas já vão se afinando, para que uma Casa com a outra Casa, com um texto comum, possam ir construindo já um consenso para a realização de uma votação mais rápida”, completou o deputado.

Em linhas gerais, a PEC tem o objetivo de simplificar a cobrança de impostos no Brasil, com a substituição de cinco tributos por dois Impostos sobre Valor Agregado (IVA dual).

Em entrevista na Câmara, Arthur Lira também agradeceu o apoio do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e de governadores, em especial Tarcísio de Freitas (Republicanos), de São Paulo, para a aprovação da PEC da reforma tributária.

Arthur Lira falou sobre o sentimento após aprovação do texto na Câmara e disse que espera concluir as pautas importantes para a economia nesse semestre.

“Em rápidas palavras, o nosso sentimento hoje é de dever cumprido. As pautas importantes para a economia nesse semestre, nós esperamos finalizar. Vamos fazer uma pequena reunião com alguns líderes para decidirmos hoje, na sequência, se a pauta continua com relação ao Carf, arcabouço e com relação a PAA Programa de Aquisição de Alimentos)”, diz. As informações são do portal de notícias G1.

