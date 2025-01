Mundo Em ligação com Lula, presidente da Rússia “demonstrou interesse” em grupo pela paz na Ucrânia

27 de janeiro de 2025

Brasil e China lideram "Grupo de Amigos da Paz", que se ofereceu para mediar conflito. Na foto, Vladimir Putin

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva conversou por telefone, nesta segunda-feira (27), com o presidente da Rússia, Vladimir Putin. Segundo o Palácio do Planalto, a reunião tratou de “temas da agenda global e bilateral”. O ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira, e o assessor especial de Lula, Celso Amorim, participaram da ligação.

Ainda de acordo com o Planalto, no telefonema, Lula reafirmou o compromisso do Brasil com a promoção da paz. Putin, por sua vez, teria “demonstrado interesse” pela iniciativa capitaneada por Brasil e China para negociar uma saída para a invasão russa na Ucrânia, que já dura quase três anos.

“Putin agradeceu a contribuição de atores como o Brasil para a busca de uma solução para o conflito na Ucrânia e demonstrou interesse pelos trabalhos do Grupo de Amigos da Paz, lançado pelo Brasil e pela China na ONU [Organização das Nações Unidas] em setembro passado. Os dois mandatários acordaram seguir em permanente contato sobre esse tema”, diz o texto divulgado pelo Planalto.

De acordo com o governo brasileiro, os dois mandatários acordaram seguir em permanente contato sobre a iniciativa do Brasil e da China de reunir países para ajudar nas negociações sobre o conflito entre Rússia e Ucrânia.

Ainda segundo o Palácio do Planalto, o presidente Lula agradeceu o convite russo para a comemoração, em Moscou, dos 80 anos da vitória na Segunda Guerra Mundial, em 9 de maio, e indicou intenção de comparecer.

“O presidente russo ressaltou que se encontrava hoje em São Petersburgo para a celebração dos dos 80 anos do fim do cerco a Leningrado. Demonstrou satisfação com perspectiva de receber o presidente brasileiro e fortalecer o relacionamento entre o Brasil e a Rússia”, diz a nota do Palácio do Planalto.

Zelensky “descartou” ajuda do Brasil

Na última semana, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse que “o trem do Brasil já passou” na tentativa de mediar negociações de paz entre seu país e a Rússia. Ele também afirmou que Lula não é mais um ator relevante no conflito, e não o será com o retorno de Trump à Casa Branca.

Zelensky deu as declarações em resposta a uma pergunta feita pela correspondente Bianca Rothier. “Hoje eu acho que o trem do Brasil, para ser sincero, passou. Falei com Lula, nos encontramos e pedi que ele fosse um parceiro para acabar com a guerra, etc. Agora ele não é mais um ‘player’. Ele também não será um ‘player’ para Trump”, disse o presidente ucraniano.

