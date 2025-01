Rio Grande do Sul Confiança do industrial gaúcho registra forte queda nos últimos dois meses

Por Redação O Sul | 27 de janeiro de 2025

Esta foi a segunda queda consecutiva da confiança dos empresários totalizando 6,6 pontos, na soma dos meses de dezembro e janeiro Foto: Divulgação

O ICEI-RS (Índice de Confiança do Empresário Industrial gaúcho) recuou de 49,7 em dezembro para 46,8 pontos em janeiro, conforme levantamento divulgado pela Fiergs (Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul), nesta segunda-feira (27).

Esta foi a segunda queda consecutiva da confiança dos empresários totalizando 6,6 pontos, na soma dos meses de dezembro e janeiro, e atingindo o menor valor dos últimos seis meses.

“A perda da confiança se deve a uma série de fatores, com destaque para o quadro de incerteza cada vez maior devido ao agravamento da questão fiscal e seus impactos negativos percebidos na taxa de câmbio, componente importante dos custos das empresas, na inflação e nos juros”, afirma o presidente da Fiergs, Claudio Bier.

O ICEI-RS varia de zero a cem pontos, sendo que a marca de 50 divide a presença de otimismo e pessimismo. Em janeiro todos os seus componentes recuaram, aumentando as perdas que já vinham ocorrendo em dezembro.

O Índice de Condições Atuais recuou de 47,5 pontos para 42,9 no período, o maior recuo desde fevereiro de 2023, o que indica que as condições dos negócios pioraram nos últimos seis meses.

As condições atuais da economia brasileira é o componente de pior avaliação, com o índice caindo para 33,9, pior avaliação desde julho de 2020, quando havia a pandemia. O percentual de empresários que avaliam as condições da economia como piores vem aumentando mês a mês, já alcançando 60% dos entrevistados. Somente 3,3% dos empresários veem melhora enquanto 36,7% não percebem mudanças nas condições econômicas.

Expectativas

O Índice de Expectativas para os próximos seis meses, outro componente do ICEI-RS, caiu de 50,8 para 48,7 pontos, mudando do campo otimista para o pessimista (abaixo dos 50 pontos).

O Índice de Expectativas da Economia Brasileira caiu de 41,3 para 38,9 pontos. O ano inicia com 45,3% dos empresários gaúchos pessimistas com futuro da economia brasileira ante 39,8% do mês anterior (eram 26,6% em novembro). Ainda que menor, o otimismo dos empresários com o futuro de suas empresas permanece. O Índice de Expectativas das Empresas, único componente no terreno positivo, recuou de 55,6 para 53,6 pontos.

A pesquisa consultou 153 empresas, sendo 34 pequenas, 53 médias e 66 grandes, entre 5 e 17 de janeiro de 2025.

