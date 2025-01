Esporte Fernando Diniz é demitido do Cruzeiro

Por Redação O Sul | 27 de janeiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Técnico comandou a Raposa por 20 partidas e teve apenas quatro vitórias Foto: Divulgação/Cruzeiro Técnico comandou a Raposa por 20 partidas e teve apenas quatro vitórias. (Foto: Divulgação/Cruzeiro) Foto: Divulgação/Cruzeiro

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Nesta segunda-feira (27), o Cruzeiro anunciou a demissão do técnico Fernando Diniz. No último sábado (25), a Raposa empatou com o Betim por 1 a 1, no Mineirão, pelo Campeonato Mineiro.

Sob o comando do treinador, o clube fez cinco jogos em 2025, com três empates, uma derrota e uma vitória. Durante a partida, os torcedores perderam a paciência com a falta de resultados positivos, e lotaram o estádio de vaias e xingamentos para Diniz.

“Ei, Diniz, vai tomar no c*” e “adeus, Diniz” foram alguns dos cantos da torcida no Mineirão.

“A gente teve uma conversa particular, não vou entrar no conteúdo da conversa. A reunião, ela teve um conteúdo, está claro, a gente conversou do time, da cobrança em relação a mim. A cobrança, ela tem que existir, é uma cobrança porque os resultados são muito ruins”, disse o técnico Fernando Diniz, na entrevista coletiva pós-jogo.

Desde sua chegada ao Cruzeiro, em setembro de 2024, o treinador comandou em 20 partidas, contando amistosos. Nesses jogos, foram quatro vitórias, nove empates e sete derrotas. O clube também ficou foi vice-campeão da Copa Sul-Americana de 2024.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/fernando-diniz-e-demitido-do-cruzeiro/

Fernando Diniz é demitido do Cruzeiro

2025-01-27